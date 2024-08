¡Hello Kitty Café arrasa en Cancún con su nueva apertura Kawaii!

¡Atención, fanáticos de Hello Kitty! Si vives en Cancún o estás planeando unas vacaciones en este paraíso tropical, te tenemos noticias que te van a encantar: ¡el nuevo y maravilloso Hello Kitty Café ya está aquí!

Así es, después de meses de emocionantes preparativos, finalmente puedes disfrutar de un espacio donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecerte la experiencia más kawaii y mágica que hayas vivido. Ubicado en el corazón del Centro Comercial GO Grand Outlet Riviera Maya, este café fusiona las relajadas vibras playeras de Cancún con el característico toque divertido y adorable de nuestra querida Hello Kitty.

Pero eso no es todo, ya que el Hello Kitty Café Cancún va más allá de ser solo un lugar instagrameable. Aquí podrás sumergirte en una experiencia inmersiva única, con un videomapping interactivo que te transportará al «Cenote Mágico de Hello Kitty». En este entorno acuático podrás capturar fotos espectaculares mientras exploras un mundo lleno de magia y fantasía junto a Hello Kitty y sus adorables amigos.

El menú es otro de los grandes atractivos de este café. Podrás deleitarte con una deliciosa variedad de opciones dulces y saladas, incluyendo una barra del mar que te mantendrá refrescado en todo momento. Además la oferta de bebidas es simplemente irresistible, con una selección de exquisitos mocktails (coctelería sin alcohol) y otras sorpresas que te encantarán.

No te pierdas la oportunidad de vivir esta aventura mágica. El Hello Kitty Café Cancún te espera de lunes a domingo de 11 am a 9 pm, en el GO Grand Outlet Riviera Maya, Cancún, Q.R. ¡Ven a descubrir un mundo lleno de encanto y dulzura en compañía de Hello Kitty!

Y si estás en la Ciudad de México también puedes disfrutar de esta experiencia en las sucursales de Plaza Carso y San Ángel. ¡La magia de Hello Kitty te espera!