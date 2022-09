¡Hombres a la moda!

Los tiempos cambian, y si antes la moda era pensada exclusivamente para las mujeres, ahora, ante las exigencias del mercado, las marcas han tenido que voltear hacia el hombre y ver la manera de cubrir sus necesidades. El Fashion Fest Experience de Liverpool tuvo precisamente esa encomienda.

“El hombre ha cambiado su manera de ver y consumir la moda, por eso quisimos darle una experiencia holística en estilo de vida”, dice Ignacio Aguiriano, director de Relaciones Públicas de Liverpool.

Explica que las pasarelas tradicionalmente se enfocan más en la mujer, “pero hoy quisimos darle un espacio específico al hombre”, y resalta: “Nosotros vivimos la moda de manera más práctica, como una experiencia”.

Por eso el Fashion Fest Experience de Liverpool organizó esta celebración de manera única para acercar la moda a su clientela masculina.

“No quisimos hacer una pasarela, sino una experiencia, por eso montamos siete cuartos, cada uno tiene que ver con un momento en la vida de un hombre, pero con la moda involucrada, con un estilo específico. Claro, no es una imposición, sino una idea, porque la moda es eso, una idea, y cada quien puede aprovechar lo que le guste”.

ROPA SIN GÉNERO

Al evento acudieron algunas figuras del medio del espectáculo, quienes coincidieron en esta nueva visión de la moda por parte del hombre.

Para el actor y productor Diego de Erice, “como hombre, antes era nada más tu traje y se acabó, o informal de mezclilla y una playera tipo polo y ya. Qué horror, estábamos muy limitados. Hoy la apertura es completa, ni siquiera hay un sexo para la ropa. Más bien hay una variedad de posibilidades que se adaptan a tu estilo, a tu forma de ser, a tu manera de ver la vida y cómo quieres que el mundo te vea. Ser tan libre, hoy es maravilloso”.

De la misma idea es el también actor Adrián Rubio: “Actualmente se están rompiendo muchas reglas. Por ejemplo, mucha gente en el trabajo ya no usa corbata, o puedes combinar unos tenis con un traje. Creo que los hombres tenemos que ponernos las pilas y entrar en esa dinámica. No ver la moda como un asunto de vanidad, sino como parte de algo que está sucediendo, de una realidad”.

YA NO LOS VISTE LA NOVIA

Para Ignacio Aguiriano, una de las causas de esta nueva mentalidad masculina en torno a la moda es el continuo adelanto tecnológico.

“Pienso que las redes sociales y todo el movimiento digital nos han llevado a esto, a que el hombre cuide más su imagen y piense cómo desarrollarse en los ambientes en que se desenvuelve, ya sea una oficina ejecutiva, creativa, una fiesta, un coctel, una boda. Ya no es tan fácil que los hombres dejen que los vista la novia o la esposa, ahora buscan una independencia en su creatividad y desarrollan un estilo propio. Este evento de Liverpool es una respuesta a esa demanda”.

Para Diego de Erice, “la moda es una cuestión cultural, es un reflejo de lo que está pasando en un momento y en un lugar determinados”.

Admite no ser un experto en la moda, “pero me gusta todo este mundo, además estoy en una industria donde la imagen es muy importante y va de la mano con la moda”.

Adrián Rubio expresa que como figura pública, “de alguna manera tengo que estar, si no de moda o en tendencia, por lo menos en sintonía con lo que está sucediendo”.

Y al definir su estilo al vestir, menciona: “Soy lo que llamarían un chavorruco, jajaja. Soy un hombre contemporáneo multitask, por mis actividades no puedo estar de traje todo el tiempo, busco un calzado cómodo, tener un look amable y, sobre todo, no ser tan cuadrado”.

En tanto, Diego precisa: “Me encanta que no tengo un estilo definido, me puedo poner en estilo rockero, trend, de calle, informal, casual, mi único estilo es tener barba, jajaja, pero la ropa la puedo cambiar”.

Recalca su gusto por que hoy todo está cambiando: “Amo que hoy haya colores que antes estaban sólo en la paleta dedicada a las mujeres, pero hoy, por ejemplo, el rosa, que me encanta, lo veo más en hombres; es decir, me gusta que se rompan estereotipos”.

Ignacio Aguiriano concluye: “Los hombres cada vez se interesan más por la moda, muchísimo, incluso en la parte comercial de Liverpool ha tomado mucha más relevancia la moda masculina: ahora vas a la tienda y está llena de prendas y maniquíes con propuestas para hombres, ¡y quieres comprar todo! Eso es en respuesta a una clientela que te pide y exige más”.