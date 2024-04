Irán Castillo se convierte en la nueva “reina de los niños”

Conocida por sus personajes dentro de las telenovelas mexicanas o su éxito “Yo por él”, Irán Castillo está explorando una nueva faceta en su carrera artística como cantante infantil.

Es a través de su proyecto El Castillo de Irán que comparte canciones como “El mundo de los sueños”, “Las profesiones” o “Gracias, al igual que clásicos como “Las Calaveras”, “Me quiero bañar”, “Feliz cumpleaños” o “Campanas sobre campana”.

“Inicio este nuevo proyecto que estamos haciendo con mucho amor. Algo que desde hace muchos años quería realizar y hoy lo estoy materializando. ¡Bienvenidos a El Castillo de Irán!”, escribió la cantante junto a su primera publicación.

Además de música, El castillo de Irán también ofrece cuentos y sketches junto a marionetas que crearon para este proyecto, como Corajín. Bob Smiley y Lady Lagri.

Un proyecto familiar

En un encuentro con medios, Irán Castillo contó que se encontraba muy emocionada con este proyecto y que ya tenía un ratito que lo estaba preparando y programando.

“Es música súper sana para los niños, tomando en cuenta que tengo un bebé, pues como que me inspiró muchísimo a hacer algo para ellos, algo bonito. Me encantan los niños y siempre me han gustado muchísimo los niños; entonces, siempre había querido hacer algo para ellos, pero como que no fluía; sin embargo, ahorita ha fluido como el agua”, afirmó.

Además, lo calificó como un proyecto súper familiar, ya que su esposo Pepe Ramos también canta y lee algunos cuentos con ella y su pequeña hija Irka, de 13 años, tiene algunas apariciones en los videos.

Si bien por ahora El castillo de Irán es su prioridad, no deja su carrera como actriz y contó que acaba de terminar de grabar una serie para ViX.