Jennifer Garner reaparece en el reboot de «Si tuviera 30»

Jennifer Garner y Judy Greer fueron vistas durante el rodaje del reboot de Si tuviera 30 (13 Going on 30), lo que apunta a que ambas formarán parte de la nueva versión que prepara Netflix del exitoso filme estrenado en 2004.

Las imágenes, captadas en un set de filmación en Santa Mónica, California, muestran a las dos actrices junto a Emily Bader, quien protagonizará esta nueva adaptación de la historia.

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Jennifer Garner volvería frente a las cámaras

Hasta ahora se sabía que Jennifer Garner participaría en el proyecto como productora ejecutiva. Sin embargo, las fotografías difundidas desde el rodaje sugieren que también aparecerá frente a las cámaras.

En el caso de Judy Greer, se trata de la primera señal de su participación en la producción, ya que hasta el momento no se había informado oficialmente que regresaría al universo de la película.

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¿Qué se sabe del reboot de 13 Going on 30?

Netflix mantiene en reserva la mayoría de los detalles sobre la nueva versión. Por ahora no se ha revelado la trama ni la forma en que retomará la historia original.

Lo único confirmado es que el director Brett Haley estará al frente del proyecto y que se trata de una reinterpretación de la cinta de 2004, que se convirtió en una de las comedias románticas más populares de la década.

Las fotografías del rodaje alimentaron las especulaciones sobre el regreso de parte del elenco original, aunque la plataforma de streaming aún no ha confirmado oficialmente el reparto completo ni la fecha de estreno.