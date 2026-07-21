Ryan Reynolds confirma que habrá otra película de Deadpool

Ryan Reynolds confirmó que Deadpool regresará al cine. Durante su participación en Fanatics Fest 2026, el actor reveló que ya está en camino una nueva película del antihéroe de Marvel, aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

El anuncio llega casi dos años después del éxito de Deadpool & Wolverine, cinta estrenada en 2024 que se convirtió en la película para mayores de edad más taquillera de la historia al recaudar más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial.

Ryan Reynolds adelanta el regreso de Deadpool

Durante una charla con los asistentes al evento, Reynolds aseguró que aún existen muchas historias de los cómics que quiere adaptar al cine.

«Hay muchas historias increíbles que todavía faltan por llevar a las películas. Hay cosas que escribió Fabian Nicieza y también Gerry Duggan que me encantan. Hay cosas que vienen. Eventualmente habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial», afirmó.

El actor no reveló si se tratará de una cuarta entrega en solitario o de una producción compartida con otros personajes del universo Marvel.

CRÉDITO: @deadpoolmovie



El proyecto sigue en desarrollo

De acuerdo con reportes de la prensa especializada, la película se encuentra en desarrollo inicial y por ahora no tiene director ni guionista confirmados.

El propio Reynolds ya había adelantado meses atrás que trabajaba en nuevas ideas para el personaje, aunque también explicó que no imagina otro filme centrado únicamente en Deadpool.

En entrevistas anteriores señaló que el mercenario funciona mejor como un personaje de apoyo dentro de historias más amplias y que repetir la misma fórmula en una cuarta película podría resultar repetitivo.

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¿Qué sigue para Deadpool en Marvel?

Aunque Marvel Studios no ha emitido un anuncio oficial, las declaraciones de Reynolds refuerzan que el estudio ya trabaja en el futuro del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por ahora se desconoce si Hugh Jackman volverá como Wolverine o si la nueva historia incluirá personajes de X-Men, una posibilidad que ya había sido considerada por el actor tras el éxito de la cinta de 2024.