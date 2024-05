Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿el final de una historia de amor?

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, parece estar llegando a su fin.

Según información de medios internacionales, Ben Affleck abandonó la casa que compartía con JLo, suceso que podría demostrar que la pareja se dirige hacia el divorcio. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a intensificarse cuando el actor no asistió a la Met Gala junto con la cantante, a pesar de que ella era coanfitriona del evento.

La excusa oficial fue que Affleck estaba ocupado filmando The Accountant 2; sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la verdadera razón de su ausencia fue el deterioro de su relación. «Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa», comentó el informante.

Los principales problemas

Uno de los problemas constantes en su relación ha sido la manera diferente en que manejan la atención mediática. Jennifer Lopez disfruta estar bajo los reflectores, mientras que Ben Affleck prefiere evitar la exposición pública.

En su documental The Greatest Love Story Never Told, la cantante admitió que su enfoque hacia las redes sociales y la vida pública era un punto de fricción. «Le dije, ‘mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo», se le puede escuchar decir.

A pesar de su amor, parece que las diferencias entre ambos han resultado insuperables. «Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, dijo la fuente.

Las discusiones constantes y la frustración por las expectativas no cumplidas han erosionado su relación.

Así ha sido su camino

Jennifer y Ben se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película Gigli. Si bien la cantante estaba casada con el bailarín Cris Judd, lo dejó para vivir un romance con Affleck. Meses después el actor le pidió matrimonio.

¿Qué falló? El acoso que sufrían por parte de la prensa por querer saber más de su relación. Primero pospusieron su boda cuatro días antes de celebrarla y un año después, en 2004, anunciaron su separación definitiva.

Luego ella se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos mellizos: Emme y Max, y él hizo lo mismo con Jennifer Garner, con la que tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Se dice que por mucho tiempo ambos continuaron teniendo contacto a través de mails.

En 2021 confirmaron que habían regresado oficialmente, un año después se comprometieron y, por fin, se casaron. El logro era enorme, que celebraron dos bodas.

¿Qué sigue para ellos?

La posible venta de su casa de ensueño, en la que invirtieron dos años de búsqueda, parece ser el siguiente paso. «Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa,» indicó la fuente.

Mientras tanto, ambos parecen estar centrados en sus carreras y en sus familias. A pesar de los rumores, ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han emitido declaraciones oficiales sobre el estado actual de su matrimonio; sin embargo, la posibilidad de un segundo adiós parece más real que nunca, dejando a muchos preguntándose si esta vez será definitivo.