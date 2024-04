Juan Pablo Medina discute con Wendy Guevara en el concierto de Madonna

Madonna está en México ofreciendo una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes para celebrar 40 años de trayectoria artística. En uno de ellos tuvo como invitada a la influencer Wendy Guevara.

La noticia fue aplaudida por millones que celebraron lo lejos que ha llegado Wendy; además de ser un claro triunfo para la comunidad trans en México, que no siempre la ha pasado bien.

Hasta ahí, todo bien. Wendy estuvo en el escenario con la “Reina del pop” y se le vio feliz, un poco perdida, pero muy feliz de estar ahí; sin embargo, la polémica llega después.

Durante una entrevista con Adela Micha, Wendy reveló que había tenido un enfrentamiento con el actor Juan Pablo Medina, conocido por su papel en Soy tu fan.

Guevara contó todo inició cuando se paró de su lugar para ir al sanitario con su amigo Randall, ya que ahí aprovechó Medina para ocupar sus lugares.

“Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño, entonces él iba con otras personas que les tocó del otro lado y a él le tocó separado. Entonces dice Joel (su manager) que él le dijo, este es lugar de Wendy”, compartió Wendy.

Ante lo que Joel le dijo, Juan Pablo se puso agresivo y respondió que no le importaba y que no la conocía y que no se iba a mover de ahí.

“Me empecé a poner más borracha para armarme de valor y dije ‘ahorita también hago que se te arme con Madonna”, aseguró entre risas.

Finalmente el actor se disculpó con ella porque se dio cuenta de que su comportamiento había sido errático.

“Ya después bien lindo él, obviamente tuvo como un arranque de no sé, el señor, después ya dijo ‘no, discúlpame, perdón, me dejé llevar porque me pongo como muy nervioso, y así’, y ya le dijimos ‘no te preocupes, bebé’. Todos tenemos nuestros ratitos de que a veces uno está estresada”, finalizó.