Justin Baldoni lanza sitio web lleno de evidencia contra Blake Lively

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively tomó un giro inesperado. Este fin de semana el director y actor lanzó TheLawsuitInfo.com, un sitio web donde presenta documentos que, según su equipo legal, prueban su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual y difamación por parte de Lively.

Sin embargo, la estrategia digital de Baldoni no ha tenido el impacto esperado. El portal, descrito por medios como Deadline como “anticuado” y “parcial”, carece de referencias directas a los nombres de los involucrados. En su lugar, sólo ofrece dos documentos para descarga: una versión enmendada de su demanda por extorsión y difamación contra Lively y un extenso archivo de 168 páginas titulado “Cronología de Eventos Relevantes”, que recopila intercambios de mensajes entre Baldoni, Lively y otras figuras clave del proyecto It Ends With Us, como la autora Colleen Hoover y un entrenador personal compartido por ambos actores.

Uno de los aspectos más llamativos del material publicado son los mensajes de texto entre Baldoni y Lively. Entre ellos destaca una supuesta conversación en la que la actriz le dice: “Estás a salvo aquí”, frase que, según la defensa de Baldoni, demostraría que no existió ninguna conducta indebida de su parte en el set de grabación.

Por otro lado, el sitio también detalla cómo se originó la colaboración de Baldoni con It Ends With Us. De acuerdo con el actor, en 2019 Colleen Hoover lo eligió personalmente para llevar su libro a la pantalla grande, asegurando que él era “la persona adecuada” para la adaptación cinematográfica.

Un conflicto que no deja de crecer

La batalla legal entre Baldoni y Lively estalló en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda acusándolo de acoso en el set y de iniciar una campaña de desprestigio en redes sociales tras perder influencia creativa en el proyecto. La demanda también menciona que Baldoni la humilló al cuestionar a su entrenador personal sobre su peso.

Baldoni, por su parte, ha negado todas las acusaciones, argumentando que su comentario sobre el estado físico de Lively fue por preocupaciones de salud debido a un problema de espalda que ella enfrentaba durante la filmación.

Según los documentos filtrados, este incidente también provocó la intervención de Ryan Reynolds, esposo de Lively, quien habría confrontado directamente a Baldoni, exacerbando aún más la tensión entre ambas partes.