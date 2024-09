Kansas City, Missouri : Aventuras y sabores de altura 

¿Te imaginas comenzar el día con un buen café, explorar minas de sal, saciar el apetito en un tradicional restaurante de BBQ y terminar con un helado bajo el sol? Kansas City, Missouri tiene todo esto y más. Convierte tu visita en momentos inolvidables con las siguientes recomendaciones.

Comienza tu día en Oddly Correct: Café y arte en un solo lugar

Si eres amante del café, Kansas City, Missouri te recibe con los brazos abiertos en Oddly Correct, una cafetería donde el café es tan artístico como la decoración. Desde el primer sorbo sentirás esa explosión de energía que necesitas para arrancar el día. Y no puedes irte sin probar su delicioso rol, ¡es el toque perfecto para acompañar tu taza! Aquí no sólo te vas con café, sino con la inspiración que inunda este espacio.

Explora las profundidades en Strataca: Un viaje bajo tierra

A sólo tres horas de Kansas City, Missouri te espera una experiencia única que definitivamente debes vivir. Strataca, una de las 8 maravillas de Kansas, te invita a descender casi 200 metros bajo tierra en cuestión de segundos. La historia de esta mina de sal es fascinante; además de recorrer su museo tendrás la oportunidad de subirte a The Dark Ride, un emocionante paseo en tranvía por las entrañas de la mina. ¡Es una aventura que te dejará sin palabras!

Disfruta de la mejor barbacoa en Joe’s Kansas City BBQ

Después de una aventura subterránea, nada mejor que una auténtica barbacoa americana. Y si hay un lugar que no puedes dejar pasar es Joe’s Kansas City BBQ. Este es el sitio donde los locales se reúnen para disfrutar del mejor brisket, pulled pork y postres que te harán regresar por más. La barbacoa en Kansas City, Missouri no es sólo una comida, es una experiencia, y Joe’s es el lugar perfecto para vivirla.

Relájate en el Jacob L. Loose Park: Un oasis en la ciudad

Kansas City, Missouri también tiene momentos de calma, y Jacob L. Loose Park es el lugar perfecto para relajarte después de un día lleno de emociones. Pasea por su jardín de rosas, siéntate junto a la fuente central y disfruta de un atardecer que te hará sentir en paz. Es el sitio ideal para conectar con la naturaleza en medio de la ciudad.

Date un gusto en Betty Rae’s: Helados que te sorprenderán

Si eres fanático de los postres no puedes perderte Betty Rae’s. Esta heladería es todo un icono en Kansas City, Missouri. Te ofrece una variedad de sabores que no encontrarás en otro lugar. ¿Un cono artesanal o un helado flotante? Tú eliges, pero una cosa es segura: no te irás sin probar algo verdaderamente delicioso. ¡El dulce final perfecto para un día espectacular!

Desayuna con estilo en Succotash

Para arrancar el segundo día, nada mejor que un desayuno en Succotash, un lugar lleno de color y sabor. Su ambiente vintage y sus murales vibrantes te pondrán de buen humor desde el momento en que entres. Y cuando pruebes su pan de cerveza con salmón ahumado o los pancakes suecos con tocino y huevos, estarás listo para conquistar Kansas City, Missouri de nuevo.

Descubre el Money Museum y el National World War I Museum and Memorial

Kansas City, Missouri también tiene su lado histórico. Una visita al Money Museum te permitirá conocer la impresionante colección de monedas de Harry S. Truman y otras exhibiciones interactivas. Además podrás intentar levantar una barra de oro real o aparecer en un dólar digital. Muy cerca, el National World War I Museum and Memorial te espera con una de las colecciones más grandes sobre la Primera Guerra Mundial. No te olvides de subir al Liberty Memorial para disfrutar de una increíble vista panorámica de la ciudad.

Termina con un toque italiano y una panorámica

Para una cena perfecta, Lazia, el restaurante italiano en el hotel Crossroads, es el lugar ideal. Su ambiente acogedor y su menú lleno de exquisiteces, como la lasagna con queso provolone o el fusilli verde con pesto de pistache, te harán cerrar el día con broche de oro. Y si aún tienes energía, la KC Wheel te invita a una última aventura: una vuelta en su rueda de la fortuna de más de 45 metros de altura, desde donde podrás contemplar la ciudad iluminada.

Kansas City, Missouri, el destino que te está esperando

Kansas City, Missouri lo tiene todo: aventura, historia, deliciosa comida y momentos inolvidables. Desde explorar una mina hasta disfrutar de un atardecer en el parque, esta ciudad está llena de sorpresas que te dejarán con ganas de más. ¿Qué esperas? Ven a descubrir Kansas City, Missouri y déjate sorprender. ¡Te aseguramos que no querrás irte!