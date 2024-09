Kansas City, Missouri: Cinco imperdibles para tu próxima visita

Kansas City, Missouri es una de esas ciudades que te sorprenden a cada paso. Si alguna vez te has preguntado qué tiene de especial, la respuesta es una mezcla perfecta de historia, cultura y esa vibra única que sólo encuentras en lugares llenos de vida. Atrévete a experimentar este destino y anota las siguientes recomendaciones en tu bucketlist.

1. City Market: Sabores con historia

Imagínate paseando por un mercado que ha estado en pie desde 1857. Eso es el City Market, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se mezclan en un bullicio de colores, olores y sabores. Aquí puedes encontrar desde frutas frescas hasta especias exóticas de las cocinas mediterránea, italiana y asiática. Y lo mejor es que puedes disfrutar de un desayuno delicioso en un ambiente lleno de vida. ¿Una sugerencia? Un café cubano bien cargado y un muffin de chocolate para iniciar tu día con un shot de energía.

2. J. Rieger & Co.: Un viaje al pasado y al presente

A pocas calles del Río Missouri se encuentra J. Rieger & Co., una destilería con más historia de la que podrías imaginar. Fundada en 1887, tuvo que cerrar durante la Ley Seca, pero ha resurgido con fuerza. Visitarla es como hacer un viaje en el tiempo, pero con un toque muy actual. Aquí puedes conocer cómo se hace el whisky, degustar diferentes variedades y disfrutar de una cerveza creada exclusivamente para ellos. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en cada sorbo.

3. The Nelson-Atkins Museum of Art: Un oasis cultural

Desde el momento en que pones un pie en los jardines del Nelson-Atkins Museum sientes que estás en un lugar especial. Las esculturas, los edificios, todo crea una atmósfera que te invita a reflexionar y disfrutar del arte. Lo mejor es que la entrada es gratuita, así que puedes pasar horas explorando las obras de Georgia O’Keeffe, Andy Warhol, Monet y Caravaggio, o conectándote con civilizaciones antiguas a través de las impresionantes colecciones de arte griego, romano y egipcio. Es un lugar al que desearás regresar una y otra vez.

4. Central Library: El paraíso de los amantes de los libros

Si los libros son tu debilidad, Central Library te va a enamorar. Este edificio, que alguna vez fue un banco, se ha convertido en un refugio para todo tipo de lectores. Desde los clásicos hasta los cómics más actuales, aquí hay algo para todos. Pero lo que realmente te dejará sin palabras es la fachada de la Biblioteca Pública, justo al cruzar la calle. Es como si una estantería gigante hubiera cobrado vida, con libros de autores como Tolkien, Dickens y Platón, todos listos para ser leídos.

5. The Majestic Restaurant: Jazz y buena comida

Kansas City, Missouri y el jazz van de la mano, y The Majestic Restaurant es el lugar perfecto para vivir esta experiencia. Ubicado en un edificio histórico, no sólo ofrece algunos de los mejores cortes de carne de la ciudad, sino también una atmósfera única donde el jazz en vivo se convierte en la banda sonora de tu cena. El mac & cheese de langosta es una delicia, pero lo que realmente hace especial este lugar es cómo todo se une para crear una experiencia que alimenta tanto el cuerpo como el espíritu.

¡Un destino para sentir!

Kansas City, Missouri no es sólo un lugar para visitar, es un lugar para sentir. Cada rincón cuenta una historia, y cada historia está esperando a ser descubierta. Ya sea que te pierdas en el bullicio del City Market, te sumerjas en la historia de J. Rieger & Co. o te dejes llevar por las melodías de The Majestic, esta ciudad tiene algo que ofrecerte. Así que no lo pienses más, ven a explorar Kansas City y déjate sorprender con sus encantos.