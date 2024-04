¿Kylie Jenner está embarazada? Estas son las teorías que recorren Internet

La pregunta del millón que tiene movilizados a todos los internautas: ¿Kylie Jenner está embarazada de su tercer hijo?



No lo sabemos, pero diversas teorías afirman que sí y que el padre podría ser el actor Timothée Chalamet. ¡Sería una locura que, debemos confesar, todos amaríamos! Aunque otras de las teorías que recorren las diferentes redes sociales es que la pareja se está tomando un tiempo.

El rumor del embarazo cobró fuerza cuando la modelo compartió una foto suya durante el funeral de la hermana menor de Kris Jenner. Aunque la imagen solo estuvo unos cuantos minutos en su cuenta de Instagram, ya que la borró, fueron los necesarios para despertar las sospechas de sus seguidores.

En ella se le podía ver usando un mono deportivo negro que, según sus fans, tenía cierta similitud con la vestimenta que utilizó durante sus embarazos anteriores con Stormi y Aire.

Hasta ahora la prueba más fuerte serían las declaraciones que hizo el comediante Daniel Tosh en un podcast. Según contó, fue a un supermercado en Malibú y al platicar con uno de los trabajadores del lugar se enteró que un día antes ahí habían grabado el final de Keeping Up With the Kardashians y que en una de las escenas Kylie Jenner confesaba que estaba embarazada.

«Esto podría no ser verdad. No estoy verificando nada. Esto es lo que un empleado de una tienda de comestibles en Malibú me dijo», aclaró el comediante, quien también explicó que buscó al equipo del reality show y negaron haber grabado el final de temporada o alguna escena en un supermercado.

Algo que ha caracterizado su relación es su hermetismo, aunque cada vez se muestran más en público sus seguidores viven en constante estrés por querer saber más sobre ellos, porque los califican como “una inusual pareja de Hollywood”, así que parece que así podría ser también el posible embarazo.