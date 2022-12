La gran trayectoria de Natalia Esperón

Durante la celebración por nuestro 12 aniversario se vivieron grandes momentos, entre ellos la premiación otorgada a una de nuestras artistas favoritas, Natalia Esperón, por su destacada trayectoria artística.

La actriz fue reconocida por el gran trabajo que durante 30 años ha realizado, y es que Natalia Esperón es una de las protagonistas de telenovelas más recordadas de los años 90, cuando estelarizó historias como la exitosa y famosa telenovela “Agujetas de color de rosa”, que le brindó a la actriz la proyección necesaria para continuar ascendiendo en su carrera.

¿Quién es Natalia Esperón?

Es una actriz mexicana de televisión, teatro y cine que ha destacado en el mundo del espectáculo gracias a su inigualable trabajo.

Durante su carrera pudimos verla en grandes proyectos como “Agujetas de color de rosa”, “La esposa virgen”, “En nombre del amor” , “Mujeres asesinas” y “Amores verdaderos”, esta última producción realizada en 2012, tras lo cual Natalia decidió alejarse de los reflectores y los sets de televisión para tomarse un merecido descanso y dedicarse de pleno a su familia.

Fue hasta este año que Natalia Esperón regresó a la televisión para formar parte del elenco de “Corazón guerrero”, un proyecto que la hizo muy feliz. Durante una entrevista, la guapa actriz comentó:

“Estoy feliz, volví a adentrarme en el mundo de la televisión que me vio nacer hace tres décadas; me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el mismo set donde grabé ‘Agujetas de color de rosa’, me trae muchos recuerdos”.

Natalia Esperón nos ha demostrado que a lo largo de estos 30 años de carrera ha cosechado grandes éxitos que siempre serán recordados por el público, y al mismo tiempo realizar un excelente trabajo como mamá.

¡Por más años de éxitos y proyectos donde la protagonista sea Natalia!