La tradición cromática de Mesoamérica llegará a Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles se prepara para ser testigo de una exposición única que promete presumir las ricas tradiciones cromáticas de Mesoamérica. A partir del 15 de septiembre, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) inaugurará We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art, una muestra que explorará el profundo significado del color en las culturas antiguas de México.

La exposición reunirá 270 objetos que van desde vasijas de cerámica y fragmentos de murales hasta esculturas de piedra y tejidos teñidos con tintes naturales. Entre los materiales expuestos, los visitantes podrán admirar minerales en bruto, oro, jade y conchas talladas.

Cada uno de estos elementos resaltará la habilidad y conocimiento ancestral de los artistas mesoamericanos en la creación de colores utilizando minerales, flores, cortezas de árboles e incluso insectos.

Un diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo

En We Live in Painting no sólo se apreciará la maestría de los antiguos artistas mesoamericanos, también se establecerá un diálogo con creaciones contemporáneas.

Este enfoque permitirá a los visitantes comprender cómo las técnicas y tradiciones de color han perdurado y evolucionado a lo largo del tiempo, resistiendo los embates de la colonización y la industrialización.

La curaduría de la exposición está a cargo de un equipo de expertos del LACMA, incluyendo a Virginia Fields, Suzanne D. Booth, David G. Booth y Alyce de Carteret, junto con el conservador invitado Davide Domenici de la Universidad de Bolonia.

Además, la muestra se enmarcará dentro del PST ART, un evento artístico patrocinado por la Fundación Getty, que este año celebra la temática «El arte y la ciencia colisionan».

Un aspecto destacado de esta exposición es la colaboración con artistas indígenas que están revitalizando el oficio de fabricar pinturas naturales. En Xalitla, Guerrero, un pueblo nahua conocido por sus pintores, se llevaron a cabo talleres en los que la comunidad aprendió sobre la elaboración de pigmentos tradicionales, guiados por la artista e investigadora Tatiana Falcón.

Este esfuerzo refleja la resistencia y tenacidad de los creadores de arte indígena contemporáneo, como los tejedores tzotziles y mixtecos y el artista textil zapoteco-americano Porfirio Gutiérrez.

La muestra busca ser un recordatorio del profundo conocimiento y la rica tradición artística de las culturas mesoamericanas. Al explorar tanto los análisis técnicos y materiales como las concepciones indígenas del arte y la imagen, We Live in Painting ofrecerá una mirada completa y rica sobre el color y su centralidad en la cosmovisión mesoamericana.