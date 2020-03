Los verdaderos héroes del COVID-19

View this post on Instagram

Mientras el mundo se refugia colectivamente para protegerse contra el coronavirus, los profesionales médicos acuden en primera línea para trabajar largas horas atendiendo a un número creciente de personas contagiadas. Uno de ellos es el Dr. Nicola Sgarbi, de 35 años, quien sin saberlo se convirtió en parte de una creciente tendencia fotográfica de los trabajadores de la salud frente a este aumento exponencial de pacientes enfermos.😔 Casi todo lo relacionado con el turno de Sgarbi el 13 de marzo fue parte de su nueva normalidad desde el brote: trabajar 12 horas para tratar a los pacientes de covid-19 mientras usaban equipo de protección. Pero a eso de las 8 de la noche de ese día, se quitó la máscara y se tomó una selfie rápida, algo que rara vez hace. Desde entonces, se han publicado numerosas fotos e historias de trabajadores de la salud con y sin equipo de protección. Cada una captura el costo físico y emocional que esta pandemia está teniendo. Alessia Bonari (segunda foto), es una joven italiana que se hizo viral al publicar un post en su perfil de Instagram en el que contó cómo está viviendo ella la expansión del Covid-19: «estoy físicamente cansada, la bata de laboratorio te hace sudar y una vez vestida ya no puedo ir al baño o beber durante seis horas», aunque recalcó que planea seguir «cuidando a mis pacientes, porque estoy orgullosa y enamorada de mi trabajo».👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #nicolasgarbi vía @farandulanews