LO MEJOR PARA EL MEJOR PAPÁ: Celebra el Día del Padre con HIGH LIFE

La marca se complace en anunciar su emocionante campaña especial «The Best for The Best Dad» en honor al Día del Padre, que se llevará a cabo del 11 de mayo al 16 de junio de 2024.



En esta ocasión especial, presenta una oferta exclusiva que incluirá descuentos de hasta un 30% en una amplia selección de productos de marcas como Calderoni, BOSS, Bugatchi, Canali y Cloth Ermenegildo Zegna. Además, High Life ofrecerá la guía de regalos «The Best for The Best Dad», diseñada para realzar el estilo y la elegancia de los padres y brindar opciones de regalos excepcionales.

«The Best for The Best Dad» ofrece una experiencia de compra única, permitiendo a los clientes explorar una amplia gama de productos, desde prendas de vestir hasta accesorios, diseñados para destacar la personalidad y el gusto de los padres en su día especial.

Para garantizar la máxima comodidad de los clientes, High Life ofrecerá una experiencia de compra excepcional y personalizada con servicios de Personal Shopper y Hecho a la Medida disponibles para aquellos que buscan un enfoque más exclusivo y personalizado.