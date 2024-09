Meex Up: La Revolución de la Salud Natural en México

Descubre el poder de las mezclas 100% naturales para una vida más saludable.

En una ciudad que se mueve a mil por hora, muchas veces nuestra salud queda en segundo plano. Aquí es donde Meex Up entra en escena, ofreciendo una alternativa fresca y práctica para quienes buscan cuidar su bienestar sin sacrificar el sabor. Paula Tafur y Hazael Zubieta, los visionarios detrás de esta marca, tienen una misión: revolucionar la manera en que nos alimentamos a través de productos naturales, diseñados para nutrir el cuerpo y la mente.

El origen de Meex Up

Todo comenzó de manera sencilla, en la cocina de Paula. Desde los 14 años, su pasión por la alimentación saludable la llevó a experimentar con jugos verdes y mezclas naturales para mejorar su salud. Durante la pandemia, esta pasión se convirtió en una oportunidad para crear algo que pudiera ayudar a otros. Lo que empezó con bolsitas de frutas y vegetales picados en casa, hoy se ha transformado en una marca innovadora, respaldada por cuatro años de investigación y colaboración con ingenieros en alimentos.

Tres mezclas, tres maneras de transformar tu vida

Meex Up ofrece tres líneas de productos 100% naturales, cada una diseñada para cumplir una función específica en el organismo:

Detox: Esta mezcla, con solo 35 calorías por porción, desintoxica el hígado y mejora la digestión gracias a su alto contenido de clorofila.

Con 58 calorías por porción, está pensada para combatir los radicales libres y mejorar la apariencia de la piel con su carga de antioxidantes. Balance: Aportando 85 calorías por porción, refuerza el sistema inmunológico y fortalece los músculos con su alto contenido de nutrientes.

Todas las mezclas de Meex Up están enriquecidas con superfoods como espirulina, jengibre, cúrcuma y maca, que proporcionan fibras, vitaminas y minerales esenciales para un estilo de vida saludable.

Versatilidad para tu día a día

Estas mezclas no solo son saludables, sino también increíblemente versátiles. Puedes usarlas en licuados, muffins, bowls, crepas, paletas o incluso helados. Ya no hay excusas para no incluir ingredientes nutritivos en tu dieta diaria.

Contacto y más información

Si quieres saber más sobre Meex Up o probar alguno de sus productos, puedes contactarlos al teléfono 55 7494 1163 o visitar su tienda online en meexup.mitiendanube.com. También puedes seguirlos en Instagram en @meex_up para conocer más sobre sus productos y recetas.