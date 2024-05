Lucero defiende a su hija ante burlas; “parece hombre”, dijeron

“CANCELADOS PARA SIEMPRE”, fue el mensaje que escribió Lucero para responder a las disculpas que ofrecieron los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal “El Estaca” por haber atacado a Lucerito Mijares y burlarse de su cuerpo.

“Hermosa nena joven admirable. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, publicó la cantante para apoyar a su hija, quien participa actualmente en el programa Juego de voces.

Durante una emisión reciente, los conductores de ¡Qué importa! rescataron una antigua entrevista de Lucero, donde expresaba su deseo de tener un hijo varón que se pareciera a ella. Tras presentar el clip, realizaron comentarios que fueron considerados de mal gusto y ofensivos.

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”, es un ejemplo de los comentarios que hicieron.

Más celebridades también defendieron a Lucerito

El mensaje de Lucero generó un gran respaldo tanto de sus seguidores como de otras celebridades, incluida la actriz Claudia Ramírez, quien elogió la madurez de Lucero Mijares a pesar de su corta edad.

La actriz Chantal Andere también mostró su apoyo a la familia Mijares. “!!!Es una reina!!! Nada ni nadie puede opacar tu ángel, tu talento, tu hermoso ser, tu corazón de oro y tu maravillosa forma de ser. !!Mi niña divina!! Te adoro”, publicó.

El conductor Faisy también se sumó a los halagos y expresó que mientras otros hacen chistes, Lucerito Mijares hacía arte.

Por su parte, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y “El Estaca” se disculparon públicamente con Lucero Mijares, reconociendo que los chistes realizados fueron de mal gusto. Aunque defendieron su estilo de hacer televisión.

El incidente ha puesto de manifiesto la importancia del respeto en los medios de comunicación y ha generado un debate sobre los límites del humor en la televisión mexicana.