Maite Perroni confirma distanciamiento con Anahí y Dulce María

Después de confirmar el fraude de Guillermo Rosas a los integrantes del grupo RBD, una nueva polémica complicaría la continuación del Soy Rebelde Tour. Maite Perroni confirmó lo que ya se sospechaba, su relación con Anahí y Dulce María está fracturada.

En una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la intérprete de “Lupita” en Rebelde fue clara sobre su postura respecto a sus excompañeras:

“¿Qué te puedo decir? Creo que pensamos diferente y, como adultos, tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos desde hace 20 años”, declaró Perroni, lo que dejó en evidencia la distancia entre los exintegrantes del grupo.

Todo se remonta a la polémica que envolvió a su exmánager, Guillermo Rosas, quien fue señalado por fraude millonario y, además, acusado por Christian Chávez de haberle robado su cuenta de YouTube.

El conflicto escaló cuando Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann interpusieron una demanda en Estados Unidos contra Rosas, mientras que Anahí y Dulce María se mantuvieron al margen del proceso legal.

La grieta en el grupo se hizo aún más evidente cuando Anahí felicitó públicamente a Rosas en medio de la controversia, generando tensiones con Chávez, quien incluso declaró estar distanciado de ella. Ahora, Maite ha confirmado que su relación con Anahí y Dulce María también ha cambiado.

Sin planes para un nuevo reencuentro

Para los fans que soñaban con una segunda vuelta del Soy Rebelde Tour, las declaraciones de Maite Perroni fueron contundentes:

“Por lo pronto no hay ningún plan. No sé de qué forma podría darse algo así. Bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, sentenció la actriz y cantante.

Este anuncio marca un duro golpe para los seguidores de la banda, que esperaban la posibilidad de nuevas fechas o incluso la grabación de un álbum en vivo del tour.

Un documental en pausa

A pesar de la controversia, Maite Perroni confirmó la existencia de un documental sobre la gira que capturó los momentos más íntimos del regreso de RBD a los escenarios. Sin embargo, aún no hay claridad sobre su distribución.

“Es un proyecto muy bonito que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour. Ya se terminó, ahora hay que ver cómo podemos darle vida para compartirlo con la gente”, explicó la artista.