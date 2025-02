Mario Bautista sorprende a fans y amigos. ¡Será papá!

El cantante mexicano Mario Bautista dejó a sus seguidores boquiabiertos con una noticia que nadie veía venir: ¡será papá por primera vez! A través de una emotiva publicación en Instagram, el artista de 28 años compartió su felicidad junto a su novia, la modelo Karina Praitova, con quien espera su primer bebé.

Aunque el intérprete de “Brindo” no dio detalles explícitos en el mensaje que acompañó su publicación, las imágenes y las reacciones de sus amigos y seguidores fueron suficientes para confirmar la noticia. En las fotografías, Mario y Karina aparecen abrazados, sonrientes y tocando el vientre de ella en un gesto de amor y expectativa.

En el pie de foto, el cantante dedicó unas románticas palabras a su pareja: “Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos. Te amo, @praitova”.

La publicación desató un sinfín de comentarios, entre los que destacan los de algunas celebridades que celebraron con entusiasmo la llegada del bebé.

Las reacciones de los famosos

El anuncio no pasó desapercibido en el mundo del entretenimiento. Figuras como Vadhir Derbez, Juanpa Zurita y Kimberly Loaiza felicitaron a Mario con emotivos mensajes.

Vadhir Derbez escribió: “Vas a ser el papá más cool: felicidades, cabrón”, a lo que Bautista respondió con emoción: “¡¡Gracias, papito!! Así será”.

Kimberly Loaiza también mostró su alegría: “¡Ouww! Va a disfrutar mucho ser mamá, la mejor profesión de esta vida”.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja dejó ver que ya conocía la noticia antes de su publicación oficial: “Felicidades, qué bueno que ya salió esta noticia. Los amamos”.

¿Quién es Karina Praitova, la futura mamá?

Además de la sorpresa por la paternidad de Mario Bautista, muchos seguidores también quedaron impactados al conocer a su pareja, ya que el cantante había mantenido su relación en total discreción.

Karina Praitova es una modelo originaria de Bielorrusia, aunque ha vivido en México durante los últimos cuatro años. Su carrera en la industria de la moda la ha llevado a colaborar con reconocidas marcas internacionales, y en redes sociales se describe como “bielorrusa de corazón, mexicana por elección”.

Pese a su relación con un famoso, Karina ha preferido mantener un perfil bajo, pues sus redes sociales son privadas y cuenta con poco más de 16 mil seguidores.