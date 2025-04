Meghan Markle lanza su marca As Ever y agota sus productos en minutos

Tras meses de expectativas y una polémica de por medio, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, lanzó su esperada marca de productos de estilo de vida bajo el nombre As Ever, anteriormente conocida como American Riviera Orchard. Y lo ha hecho a lo grande, ya que en apenas media hora los ocho productos disponibles en la web se agotaron.

Con un aire nostálgico y artesanal, la propuesta de Markle mezcla lo cotidiano con un toque de elegancia personal. “Lo que comenzó como un pequeño frasco de conservas de frutas frescas hirviendo en la cocina de mi casa ha inspirado esta colección para sorprender y deleitar el día a día”, anuncia el texto que recibe a los visitantes del sitio web.

Desde confitura de frambuesa en un envase reutilizable, hasta mezclas para galletas con flores disecadas, té de autor y una miel de flores silvestres edición limitada, cada artículo parece sacado del universo visual que Markle ha construido pacientemente en su Instagram —donde ya suma 2.6 millones de seguidores— y en su programa de Netflix, With love, Meghan.

Aunque el programa ha sido criticado por retratar un estilo de vida “irreal”, esa visión ha calado hondo en su público. En cada producto Meghan incluye sugerencias personales para elevar la experiencia. Desde “una pizca de flores decorativas sobre los huevos revueltos” hasta “un toque de miel sobre yogur con fruta y granola para un desayuno encantador”, la duquesa invita a sus seguidores a transformar lo simple en algo especial.

2025 es el año de Meghan

Pero esto es sólo el comienzo. En su newsletter, Meghan insinúa futuras sorpresas, productos estacionales y más colecciones: “Espero que cuando veas lo que he trabajado para crear esto te sientas animado al saber que, sea lo que sea que la vida te traiga, tú también puedes hacerlo”. Su visión va más allá del consumo: propone una cápsula del tiempo emocional, un homenaje a los pequeños rituales que embellecen la rutina

El respaldo de Netflix como inversor principal deja claro que As Ever no es un capricho, sino una estrategia bien pensada para construir un imperio lifestyle. Además, Markle ha diversificado su presencia digital: ya forma parte de la plataforma Shop My, donde recomienda prendas y accesorios que se alinean con su estética.

Y por si fuera poco, este 8 de abril estrenará su nuevo podcast, Confesiones de una fundadora, del que aún no se han revelado detalles, pero que promete dar voz a la Meghan empresaria, creativa y, sobre todo, independiente.