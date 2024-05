Alrededor de 100 millones de dólares es la cantidad que se presume les robó Guillermo Rosas a los integrantes del grupo RBD durante la gira que hicieron el año pasado del Reencuentro. Él fue su mánager.

Si bien al parecer continúa la investigación por el supuesto fraude, el problema ya dividió a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Y es que Anahí sigue siendo muy amiga de Guillermo y eso es algo que a los demás integrantes les molesta mucho.

Es especial a Christian Chávez, quien además hace un mes señaló a Rosas de haberle robado su canal de YouTube. “No entiendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi exmánager, el señor Rosas…”, se leía en un comunicado que mandó.

Incluso, todos los integrantes, a excepción de Anahí, acudieron al bautizo de la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar. Se dijo que había sido por la agenda complicada de su marido, pero los rumores del distanciamiento se hicieron más fuertes.

Una nueva polémica

Con motivo del cumpleaños de Guillermo Rosas, Anahí publicó una historia en su cuenta de Instagram para felicitarlo, algo que no fue bien visto ni por los demás integrantes de RBD ni por sus fans.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre», se leía en la publicación dedicada a Rosas.

Si bien Anahí no niega que existe un conflicto y que las acciones de Guillemo la lastimaron, apela a olvidar y rescatar su amistad, ya que llevan juntos desde que la cantante inició como solista en 2009.

Ante las críticas y los ataques, la intérprete de temas como “Mi delirio” volvió a compartir un mensaje para todos sus detractores.

“Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, se lee.

Muchos fans han interpretado estas palabras como que Chávez pudo haberle reclamado, ya que de todos los integrantes fue el más afectado por Guillermo Rosas.

“En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total transparencia que TODOS deseamos. Se pueden decir mil cosas pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar”, finalizó.