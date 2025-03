Millie Bobby Brown se defiende de los ataques por su físico

La actriz británica Millie Bobby Brown, de 21 años, ha dicho basta. Tras semanas de comentarios sobre su apariencia física y su edad, la estrella de Stranger Things respondió con contundencia: “Esto no es periodismo. Esto es acoso”.

La polémica surgió cuando diversos medios y usuarios en redes sociales comenzaron a criticar su aspecto y señalar que luce mayor de lo que es, haciendo especulaciones sobre retoques estéticos y comparando su imagen actual con la de su infancia.

Pero Brown, lejos de quedarse en silencio, publicó un video en su cuenta de Instagram –donde suma más de 63 millones de seguidores– en el que denunció la obsesión mediática con el envejecimiento de las mujeres jóvenes.

“Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que tener la apariencia que tenía en la primera temporada de Stranger Things”, expresó la actriz en el video.

Brown no sólo expuso los titulares que se han escrito sobre ella y señaló el peligro de esta narrativa. Mencionó ejemplos concretos de artículos que cuestionan su imagen y lamentó que incluso algunas de estas críticas provengan de mujeres.

“El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo y mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres?, aún peor”, expresó.

Una lucha que va más allá de ella

Su mensaje no es sólo personal, es un llamado de atención sobre cómo los medios y la sociedad en general siguen midiendo a las mujeres bajo un escrutinio desproporcionado. “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics”, afirmó.

La actriz de Enola Holmes dejó claro que no se disculpará por crecer ni por lucir como quiera: “No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”. Su publicación ha sido aplaudida por miles de personas, incluidos rostros conocidos como Sharon Stone y Lauren Sánchez, quienes celebraron su valentía.

Con su declaración, Brown se une a otras actrices como Selena Gomez y Sydney Sweeney, quienes también han denunciado la presión mediática sobre la imagen de las mujeres en la industria del entretenimiento.

“Vamos a hacerlo mejor. No sólo por mí, sino por cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”, concluyó la actriz.