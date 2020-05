¡Ahora Space Jam sale de la pantalla y se queda en tu ropa!

¡El clásico de los 90’s regresa mejor que nunca!

Desde hace unos días, la famosa película que nos hiciera emocionarnos en nuestra infancia se ha convertido nuevamente en un hit total gracias a Netflix. Como muchos saben, desde hace unos días la famosa plataforma de streaming subió la película que tuviera como protagonista a una de las leyendas del deporte, Michael Jordan.

Pero qué te parecería que ahora no sólo pudieras disfrutar de la gran historia desde tu pantalla, sino también en tus prendas favoritas.

Así como lo lees, ahora puedes tener parte de esta cinta en tu outfit y todo gracias a Bershka, que cuenta con una colección espectacular.

Para sacar esa niña que llevas dentro, la blusa de Lola Bunny es perfecta. Además en blanco es ideal, para combinarlo con todo.

Y ya que estamos hablando de Lola, por qué no comentar sobre los increíbles pantalones de mezclilla que tienen a este personaje espectacular. El diseño deslavado de una pierna hace que le dé un toque especial, eso sin mencionar que su desgaste a propósito nos encanta. Además, el corte alto ayuda a crear una figura realmente hermosa.

Y bueno, aunque no nos gusta mucho hablar de eso, con esto de la cuarentena por qué no combinar algo cómodo con nuestro outfit diario. Una vez más la novia de Bugs Bunny se apodera de nuestro estilo y llega en forma de sudadera para disfrutar un poco de este momento y, por qué no, después una tarde sin mucho que hacer en domingo.

Ahora que si tu eres de las que ya se han unido al club fitness, tenemos que contarte algo, lo cual estamos seguros te hará extremadamente feliz como a nosotros. Y es que también Bershka ha lanzado un conjunto de dos partes que adoramos. El diseño sin duda nos ha enloquecido, y es que la idea psicodélica nos ha transportado a esa época de los 90’s que tanto amamos y extrañamos. Sin duda éste se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

Pero no crean que todo es para ellas, la línea también cuenta con diseños entre sus filas para hombres que seguramente amarán.

Una T-Shirt negra con todos los personajes es todo lo que necesitas para complementar tu outfit más cómodo. Por si fuera poco, el logo de Space Jam está plasmado entre ellos y hasta nosotras la queremos comprar.

Pero si a ti te gusta más el blanco, también hay una edición en ese tono, la cual tiene como protagonistas a 4 de sus personajes más emblemáticos de los Looney Tunes: Bugs Bunny, El Pato Lucas, Porky y Silvestre.

Ahora que ya la conoces, qué esperas para pedir tus diseños preferidos AQUÍ. Estamos seguros de que no te arrepentirás.