¿Cómo llevar los zapatos bostonianos en tu look?

Los zapatos bostonianos son los preferidos de los hombres, pero también se han convertido en el calzado más chic para mujeres. Con éstos puedes crear looks classy y formales con tus prendas preferidas.

Los bostonianos en las mujeres también son reconocidos como los oxford; se caracterizan por ser zapatos que representan a la cultura vintage; al pensar en este estilo de calzado lo primero que probablemente venga a tu mente serán los años 50, época en que las mujeres lucían outfits sofisticados en su día a día; también te recordará los tiempos de Vaselina.

Tener un par de zapatos bostonianos resaltará tu lado femenino y al mismo tiempo le dará un toque masculino a tu look; sin duda nos encanta la versatilidad de este tipo de zapatos, que además puedes llevarlos con tacones si es que quieres verte más alta.

Los bostonianos son zapatos que brillan por sí solos, pero las prendas con las que decidas usarlos serán un plus para que tus oxford resalten en el street style.

La reina de los bostonianos, lo creas o no, es la mismísima Taylor Swift. Las prendas que por excelencia son las preferidas son los vestidos y faldas.

Los pumps bostonianos son los más chic y elegantes, incluso con unos cropped denim jeans lucen espectaculares; si tus pantalones no son croppeados, puedes doblarlos un poco.

Con calcetines es una manera cool también de llevarlos.

Al estilo Carrie Bradshaw en Sex and the City con calcetines over the knee lucirás guapísima sin dudarlo dos veces.

Si eres fan de las medias, sin duda debes llevar este calzado en la pasarela de asfalto, en especial en estos días de lluvia en la Ciudad de México.

Así que este año saca a tu Taylor interior y domina el asfalto al terminar la cuarentena. ¡Busca tu color preferido de bostonianos!