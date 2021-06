Daniel Furlong abre espacio en México para modelos andróginos

El mexicano Daniel Furlong, de 26 años, es uno de los personajes que marcan tendencia en la moda nacional; su alcance surge luego de presentarse como un modelo andrógino, que lo mismo es capaz de protagonizar una campaña femenina o masculina.

Representado por la agencia Wanted Bang, Furlong, de 1.85 metros, ojos cafés y piel morena, fue elegido en enero pasado para portar el Bastón de Mando Indígena como embajador por la paz, lo que le otorga la responsabilidad de unificar a los pueblos originarios y ponerlos en la mira a través de su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Furlong (@danielfurlongmodel)

Portada de revistas y de diversas campañas, el joven muestra que la diversidad sí es posible y encabeza a la nueva generación que, más allá de su vulnerabilidad o miedo, pone por encima su talento.

“Nunca logré sentir que pertenecía a lo normal, a veces me confundían con una niña, y mis padres no se sentían cómodos”, dijo Furlong a Vogue. Aseguró que creció con adultos de una generación donde el machismo era la constante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Furlong (@danielfurlongmodel)

“Crecer en una sociedad en la que se burlan por ser femenino –como si ser mujer fuera algo malo– y sin poder entender en mi cabeza por qué era tan mal visto, y por qué yo no me sentía ni masculino ni femenino, era algo que me hacía cuestionarme muchas cosas y, seguramente, no era el único, pero nadie hablaba del tema y todos eran domesticados bajo un sistema heteronormativo, conservador, con autoridad religiosa o machista”, aseveró.

Su momento de autoaceptación, explica, llegó de la mano de su abuela Josefina, quien al saber que era molestado en la escuela le habló de El banquete de Platón, la historia de Hermes y Afrodita y cómo se crearon en un ser completo, tanto hombre como mujer, llamado andrógino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Furlong (@danielfurlongmodel)

Además de posar para diversas campañas y ser parte de las pasarelas de diseñadores nacionales, Daniel también se desempeña como coach y cazatalentos de modelos para agencias internacionales. Su pasión por la moda le ha permitido coordinar desfiles y producciones de moda.

La tarea de Furlong también es inspirar a otros jóvenes a seguir sus metas, recuerda que a los 18 años viajó de su natal Ciudad de México a Guadalajara para acompañar a un amigo, y ahí fue descubierto por Márgara González, quien coordinaba los desfiles de Intermoda.