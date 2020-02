Duelo de estilos: Emrata vs Selena Gomez

La modelo y la cantante lucen espectaculares looks en un traje sastre negro

Un traje sastre es la prenda que no debe faltar en tu clóset JAMÁS. Las celebs han triunfado con esta pieza en alfombras rojas y en el street style.

Los trajes sastres regresaron desde 2018 a demostrar que se pueden llevar de una manera ultra chic y borrarnos ese concepto de la cabeza de que sólo se usan para ir a la oficina. Cuando pienso en un traje sastre, lo primero que me viene a la mente es ¿cómo llevarlo correctamente?, sinceramente no hay una regla, excepto tener muy presente cuál es el look que quieres lucir con tu traje.

Selena y Emrata son dos ejemplos perfectos de cómo lucir un traje de una manera sofisticada y elegante. Ambas lo llevaron en negro, el cual es un tono neutral que siempre lucirá bien en cualquier época del año.

Por un lado la modelo llevó su traje sastre sin mucho detalle, hasta el maquillaje y peinado lucen súper naturales. Para darle un toque classy y casual, Emrata combinó su traje sastre con una t-shirt blanca de cuello redondo y unos botines bicolor.

Aunque si lo que estás buscando es lograr un look sexy con tu traje sastre, ¡sí es posible! Sólo no uses nada debajo de tu blazer, si no te sientes segura no llevar nada debajo puedes considerar un top. Selena conquistó la pasarela de asfalto con su famoso messy hair y este outfit luciendo un increíble escote.

Pero ahora la pregunta obligada, ¿quién gana este duelo?