Geraldine Bazán y el coqueto crop top con estampado floral que tú también puedes tener

Geraldine Bazán ha declarado su amor por la moda en numerosas oportunidades a través de una variedad de outfits. A lo largo de los años, estas declaraciones de estilo han hecho que la actriz sea considerada una de las famosas más stylish de la farándula mexicana.

Lo cierto es que las constantes demostraciones de estilo de Geraldine Bazán no han pasado desapercibidas ante nuestro radar fashionista. Y es que la actriz posee una gran habilidad para adaptar las tendencias del momento dentro de su cápsula personal de manera sencilla y auténtica. Uno de sus más recientes looks es una prueba de ello.

En Instagram, Geraldine Bazán compartió una serie de fotografías del look que llevó. El outfit consistió en un coqueto crop top decorado con un estampado floral. Para completar su atuendo, la actriz incluyó unos jeans ankle, stilettos rosas, cinturón blanco, una cartera amarilla y un sombrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Lo mejor de todo es que tú también puedes conseguir el crop top inspirado en la guapa actriz y crear tu propio look, pues no es la primera vez que muestra a sus seguidores que se puede lucir espectacular con marcas low cost. Y para prueba este otro outifit con un crop top del mismo estilo (perfecto para el clima de Miami). Descubre dando click aquí dónde conseguirlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Asimismo, el atuendo de Geraldine Bazán no pasó desapercibido y por supuesto causó furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en personalizar la sección de comentarios con halagos sobre el look y atlético físico de la actriz.

Para nuestro radar de moda, el éxito recae en la armonía de colores claros (los cuales resultan ideales para el calor), la proporción de las prendas y, claro, el radiante estampado floral en tendencia. De acuerdo con múltiples expertos y portales de moda, los estampados florales vuelven a las parrillas de tendencias este 2021 y lo hacen tomando distintos colores, tamaños y acabados para crear distintos looks.

¿Te gustó su estilo para este clima de verano?