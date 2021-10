¡Las botas chunky beige son las que debes llevar en otoño!

¡Por un año más de botas chunky! La amamos por ser tan cómodas, pero también por hacernos lucir como rockstars de una pasarela de Balenciaga.

Las botas chunky llegan un año más a demostrarnos que la moda es actitud y que las necesitamos para crear increíbles looks con ellas. Muchos fashion lovers lo saben, y lo más cool es que no importan tu edad o tamaño, pues existen diferentes estilos de botas chunky ideales para cualquier tipo de cuerpo.

El secreto para combinar las botas está en elegir el outfit correcto para sacarle provecho a nuestra figura. Esta temporada sin duda dominarán las botas chunky en color beige, y aunque las amamos en todos los tonos, sin duda las beige son las preferidas de nuestra querida Andy Benavides.

La blogger llevó este estilo de botas a otro nivel, Andy se ha convertido en toda una institución de moda. Y es por eso que hoy nos inspiramos en el look de la mom blogger.

Las botas son de la firma Elán, una marca de zapatos mexicana que conquistará tus sentidos. Las botas cuestan menos de mil pesos y hasta puedes personalizarlas con tu nombre.

La blogger llevó este look en su reciente visita a Barcelona. Si te quieres inspirar en su look, únicamente necesitas una mini skirt estampada a cuadros, un cardigan y por último tus botas chunky, de preferencia que no sean combat; si aún no las tienes, consíguelas en Elán.