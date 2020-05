Los anillos de oro rosa, ideales para las novias alternativas

No todas las novias quieren un anillo de oro dorado o plateado, ahora los sortijas gold rose se han convertido en una hermosa opción para todas aquellas que quieren salir de lo tradicional y además les encanta llevar joyas en este color; además me atrevo a decir que se ha convertido en uno de los materiales más caros en el arte de la joyería y orfebrería.

Para las que no son futuras bride to be, sin embargo les encanta llevar este accesorio en las manos, también hay colecciones súper cool. Llevar anillos es una costumbre popular desde el imperio egipcio. Por siglos, éstos han sido los adornos más especiales para decorar las manos de hombres y mujeres.

Existen opciones con pierdas preciosas; los diseños son infinitos, incluso si quieres un anillo especial puedes ver estas increíbles opciones que podrían ir de acuerdo con tu estilo y forma de tu mano.

Vintage flower

ovalado

Princesa

Rose

Ovalado con diamantes alrededor