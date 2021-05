UFFF ¡Qué estilo! Conoce la firma libanesa hecha para los hombres del presente

¡Hombres! A veces olvidamos darles tips de moda que vayan de acuerdo a la vida que llevan hoy en día. Las mujeres siempre admiraremos a los hombres que saben vestirse con un estilo versátil. Recientemente nos encontramos con un diseñador que está transformando la moda en Europa, se trata de Youssef Hotait, un creativo que está evolucionando la manera de vestirlos con elegancia y el toque chic que seguramente querrán agregarlo a su clóset.

View this post on Instagram A post shared by UFFF (@ufff.studio)

Youssef es un diseñador alemán y libanés que ha conocido el mundo de la moda desde un tiempo atrás, su experiencia se transmite en la calidad de sus textiles, que sin duda el lente de una cámara no le hacen justicia. Elegancia y comodidad son las claves de su nueva colección, la cual también ha enamorado a los famosos, como el solista de Reik, Jesús Navarro, quien se caracteriza por tener un gran gusto por la moda, pues el cantante es fanático de vestirse con marcas de lujo.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Navarro (@chuinavarro)

View this post on Instagram A post shared by Youssef Hotait (@youssephh)

Desde 2017 el diseñador comenzó con su propia firma, y hoy en día su colección ha recorrido parte del mundo. La libertad de expresión masculina se ve reflejada en cada pieza. Me atrevería a decir que podría llevar sin problemas un Sapphire Silk Robe para combinarlo alguno de mis outfits, por lo que no importa si UFFF es una marca enfocada en hombres, también las mujeres podemos probar alguna prenda del diseñador en nuestros looks como la Amir Silk Shirt y pants que llevó esta modelo en París. A esto le llamo ¡mode unisexe!

View this post on Instagram A post shared by 𝐸𝑀𝑀𝐴 𝑊𝐼𝐿𝐾𝐼𝑁𝑆𝑂𝑁 𝐿𝐸𝐹𝐸𝑈𝐵𝑉𝑅𝐸 (@emmawilkinsonlefeubvre)

UFFF es para los soñadores que hacen sus sueños realidad, el nombre de la marca es la palabra preferida Hotait, ya que él nos menciona que es una expresión que refleja alivio cada vez que la usamos, además que no importa a donde vayamos, UFFF es modismo universal que todos reconocemos.

View this post on Instagram A post shared by UFFF (@ufff.studio)

Llevar una prenda UFFF logrará que identifiques contigo mismo y puedas sentirte cómodo en cada movimiento, ya sea en tu casa, trabajando o saliendo a una comida con los amigos, incluso en los aeropuertos, si eres un viajero con estilo. La colección es ideal para triunfar en el verano, al ser un textil hecho a mano con algodón y seda te sentirás fresco todo el tiempo.

¡El hombre 2021, necesita atreverse a llevar prendas que lo hagan lucir mejor que nosotras! Así que atrévete a darle un poco de UFFF a tu street style desde que despiertes.