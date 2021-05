¡Viaje en familia! Descubre a dónde se escaparon Renata Notni y Diego Boneta

Luego de que Diego Boneta y Renata Notni fueran captados en un aeropuerto cuando se disponían a viajar juntos, mucho se especuló sobre su probable romance, aunque ninguno de los dos habló al respecto. Pero estos rumores se volvieron una certeza cuando ambas celebridades posaron juntos para la revista Quién un día antes del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Este miércoles la actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de sus vacaciones en la que se aprecia el mar de fondo. Misma en la que el actor Diego Boneta no dudó en elogiar su belleza y comentó con emojis de carita de corazón: «😍😍😍». Asimismo, celebridades y fans siguieron sus pasos y llenaron la publicación con comentarios halagadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renata Notni (@rennotni)

Pero eso no fue todo, ya que Natalia Boneta, hermana de Diego, publicó una fotografía en su cuenta personal en donde se dejan ver las tres felices en lo que parece ser una tabla de surf, con el Mar de Cortés de fondo.

A esta publicación, Renata comentó: «😂😍», lo que interpretamos como un gesto de estar pasando un momento agradable con excelente compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Boneta (@nataliaboneta)

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como era de esperarse, no pasaron desapercibidos por varios medios de comunicación que no perdieron la oportunidad de entrevistarlos.

Primero fue cuestionado sobre cómo vive el furor de la serie de Luis Miguel: “Cada fin de semana me sorprendo más con los memes y con lo que dice la gente, los memes me hacen el día, pero yo creo que es increíble ver la respuesta del público, me conmueve mucho y es algo que yo apreció enormemente», declaró Boneta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego)

Diego no pudo evitar las preguntas sobre su relación con la guapa actriz, quien al igual que él no ha querido revelar muchos detalles de su relación. Ante la pregunta expresa sobre si está enamorado, el actor repitió la frase del reportero: “Lo que se ve, no se pregunta, exactamente”, dijo entre risas.

Los reporteros le recordaron las declaraciones que Renata concedió hace unos días, en las que reveló que se encuentra muy feliz en su vida personal. “Yo también, muy contento”. A su lado estaba la actriz, que se mantuvo en silencio todo el tiempo.

Aunque ambos suelen ser muy discretos, es evidente el romance y ahora se les considera la pareja del momento.

¡Que viva el amor!