Olivia Rodrigo se apoderó de Pa’l Norte en Monterrey y sus fans lo agradecieron

Al ver los looks de los asistentes del último día del festival Pa’l Norte en Monterrey era evidente la fanaticada de Charli XCX y Olivia Rodrigo: mientras los seguidores de la intérprete de “Von Dutch” destacaban por elementos verde “Brat”, los de la joven estrella del pop portaron con orgullo las típicas bandas de “Miss”.

Pero fue Rodrigo, de tan sólo 22 años, la que logró reunir la mayor cantidad de almas frente al escenario principal del festival que se realiza en el Parque Fundidora.

Antes de que su show comenzara, muchos de los que disfrutaban las otras propuestas musicales (incluida Charli XCX) empezaron a moverse con prisa al escenario principal, donde ya muchos de sus seguidores habían decidido no moverse desde su llegada al recinto para estar lo más cerca de ella.

Durante la prolongada espera, los fans de Olivia atestiguaron los shows de Parcels, Kings of Leon e incluso de Vengaboys (los de «We Like to Party») que fueron el Artista Sorpresa #5, el más popular de este formato.

Hay que recordar que con la develación de este cartel 2025 se anunciaba la primera fecha de la intérprete de “Vampire” en México, y posteriormente fueron anunciadas sus dos fechas en la CDMX.

Durante los días viernes y sábado, el festival contó también con las exitosas participaciones de Green Day, Caifanes, Justin Timberlake, Seventeen, Fall Out Boy, Benson Boone, Massive Attack y Juanes, entre muchos otros.