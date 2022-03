OMG! Anne Hathaway se convierte en un Avatar

Anne Hathaway es una de las actrices que causa euforia dentro de la industria del cine, pues su auténtica belleza, carisma y profesionalismo conquistan a cualquiera, ya sea en escena o fuera de ella.

La versatilidad que la actriz tiene es una de sus fortalezas, pues Anne muestra que para ella ningún reto es imposible, así que esta vez nos ha sorprendido con un atuendo muy lejos de la moda, aunque no dudaríamos que por ser Anne, alguien quiera lucir igual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)

La actriz apareció en sus redes sociales caracterizada como un Na’vi de la icónica película ‘Avatar’, la historia de James Cameron que se desarrolla en el planeta de Pandora, y aunque nos llena de emoción la idea de que la actriz participará en esta exitosa cinta, la realidad es que Anne lució como ‘Neytiri’ para algunas escenas de su más reciente proyecto con Jared Leto, la serie ‘WeCrashed’.

No cabe duda que Anne es arte imparable, pues sencillamente no deja de sorprendernos con cada aparición que realiza, ya sea como fashionista, catwoman, bruja, princesa, Avatar, ¡lo que sea!, un inigualable talento del que no podríamos descansar nunca.