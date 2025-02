Pelean Eduardo Verástegui y Poncho Herrera en X; se acusan de nazis

La reciente participación de Eduardo Verástegui en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos desató una fuerte controversia luego de que su gesto al finalizar su discurso fuera interpretado por algunos como un saludo de connotaciones extremistas.

Durante su intervención en el evento conservador, Verástegui se dirigió al público con un mensaje de aliento: “Mi corazón está con todos ustedes. ¡Luchen, luchen, luchen!”. Sin embargo, lo que generó mayor revuelo no fueron sus palabras, sino el gesto con el que cerró su participación.

La reacción más llamativa vino del actor Alfonso Herrera, quien no dudó en señalarlo con ironía en redes sociales, lo que inició un cruce de declaraciones que captó la atención del público. El exintegrante de RBD compartió en su cuenta de X una captura del momento junto a la frase: “¿Esta señora sabrá de historia universal básica?”, lo que avivó aún más el debate.

Intercambio de declaraciones

La publicación de Herrera no pasó desapercibida para Verástegui, quien respondió directamente y desmintió cualquier relación con ideologías extremistas y defendiendo su gesto.

“Veo que además de distorsionar la historia universal, también necesitas una revisión de comprensión básica. Mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay. Menos ignorancia y más lectura te harían bien”, escribió Verástegui.

Herrera, lejos de dar por concluido el asunto, continuó con la confrontación. Primero recomendó al activista leer un libro de historia universal para principiantes y luego remató con la frase: “La forma es fondo”, sugiriendo que los gestos transmiten mensajes más allá de las intenciones explícitas.

El cruce de mensajes no quedó ahí. Verástegui respondió con un tono irónico: “Claro que sí, Poncho Herrera, lo que pasa es que no aprendí historia para progres losers en la Elite Way School. Mejor dime algo, ¿viste el video o solo estás de Rebelde?”.

Herrera replicó con humor, publicando un meme de Meryl Streep gritando la frase “Ya siéntese, señora”, una expresión popular en redes para señalar a alguien que ha quedado expuesto en una discusión.

Más allá de la controversia

El debate sobre el gesto de Verástegui no se dio en un vacío. Según algunos críticos de la administración de Donald Trump, figuras como Elon Musk y Steve Bannon han comenzado a utilizar saludos similares en público, lo que refuerza la controversia sobre los mensajes simbólicos en eventos conservadores.

A pesar de la polémica, Verástegui insiste en que su gesto fue malinterpretado. “Si vas a acusar a alguien de nazi, mínimo mira el video que utilizas para acusarlo. Hiciste el ridículo, acéptalo y continúa. Todos nos equivocamos. ¡Ánimo!”, concluyó el productor.