Por primera vez, Kate Cassidy habla sobre la muerte de Liam Payne. “Todavía no me parece real”

Han pasado casi cuatro meses desde la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, y por primera vez su novia, Kate Cassidy, habla públicamente sobre el difícil proceso de duelo que ha vivido desde entonces. En una entrevista con The Sun, la influencer compartió detalles sobre los últimos días del cantante y el impacto que su partida ha tenido en su vida.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, a los 31 años.

Kate Cassidy, quien fue su pareja durante dos años, admitió que la noticia de su muerte la dejó en estado de shock. “Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí. Intento seguir adelante, pero pienso en Liam cada segundo de cada día”.

La última vez que se le vio en público fue durante el funeral privado del cantante, celebrado en Londres en noviembre del año pasado. Desde entonces se ha mantenido alejada del ojo público, procesando su dolor en privado.

El último adiós en Argentina

Cassidy y Payne viajaron juntos a Buenos Aires días antes del fatídico accidente. Sin embargo, la influencer regresó antes a Estados Unidos para cuidar de su perro, sin imaginar que esa sería la última vez que vería con vida al cantante.

“Era nuestra responsabilidad. Teníamos a nuestro perro, y nunca, jamás, pensé que algo así podría ocurrir. Cuando me despedí de Liam, él estaba en un buen estado mental. No había señales de que algo estuviera mal”.

La noticia le llegó de la peor manera posible: a través de un amigo de Liam. Al principio, creyó que era un rumor de internet, pero pronto la realidad la golpeó con fuerza. “Intenté llamarlo una y otra vez. Luego contacté a su familia. Me desmayé. No dormí en toda la noche”, recordó.

Desde entonces Kate ha tratado de encontrar consuelo en los recuerdos. Ha confesado que en los primeros días tras la muerte de Payne marcaba su antiguo número de teléfono sólo para escuchar su voz en el buzón de voz.

Una relación marcada por el amor y los planes a futuro

Para Kate, Liam Payne no sólo era su pareja, sino su alma gemela. “Desde el momento en que lo conocí supe que éramos almas gemelas. Era la persona más humilde, encantadora y normal que jamás podrías encontrar”.

Semanas antes de su muerte, Payne le había hablado sobre sus planes de casarse con ella. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Aunque la causa oficial de la muerte de Payne fue un “politraumatismo” tras la caída, los detalles de sus últimas horas siguen generando preguntas. Según testigos, el cantante fue visto en el lobby del hotel destrozando su ordenador y aparentemente fuera de control. En su habitación se encontraron restos de alcohol y sustancias.

Hasta ahora, cinco personas han sido acusadas en relación con su fallecimiento, entre ellas el gerente del hotel y un amigo cercano del artista.

Cassidy, sin embargo, insiste en que Liam se encontraba estable antes de su partida. Su última conversación fue un mensaje sobre la decoración de Halloween en su casa, un mensaje que él nunca llegó a leer.

El difícil camino hacia la sanación

Kate ha tratado de sobrellevar su duelo refugiándose en su familia. Se mudó de Florida a Nueva Jersey para estar más cerca de sus seres queridos. Aunque al principio escuchaba la música de Liam para sentirse cerca de él, ahora le resulta demasiado doloroso. “Tal vez algún día, pero no ahora”.

Antes de finalizar la entrevista dejó una reflexión que resuena con fuerza: “Nunca sabes realmente qué traerá el mañana. Nunca lo sabes”.