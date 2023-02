Prepárate para San Valentín con estos cortometrajes llenos de amor

San Valentín está a la vuelta de la esquina, y para que vayas calentando motores y pases este mes en mood enamorado y lleno de buena vibra, te preparamos una lista de cortometrajes en donde el amor, en sus distintas formas y expresiones, es el protagonista.

Si eres amante de esta temporada del año, seguro ya tienes uno que otro en tu lista de pendientes, y si por el contrario te consideras un grinch de estas fechas, definitivamente estos cortometrajes lograrán descongelar un poco tu corazón.

En estos cortometrajes podrás encontrar cómo el amor puede desarrollarse de maneras diferentes con la misma intensidad y pureza. Porque si hay algo que dicen que mueve al mundo, es el amor. Y nosotros estamos seguros de eso.

‘Us Again’, Disney

¡El nuevo cortometraje de Disney+ ha renovado nuestras esperanzas en el amor! Entre música, baile, lluvia y luces neón, ‘Us Again’ demuestra que el amor por una persona puede durar toda la vida. Es verdad que es difícil tener la energía para vivir como en un musical todo el tiempo, pero no siempre es necesario. Basta con estar con la persona correcta para poder compartir aunque sea un baile lento.

‘Hair Love’, Sony Pictures Animation

El amor tiene mil maneras de presentarse en la vida. Una de ellas es la que nos tienen nuestros papás, que es una de las formas más puras que existe. Este cortometraje ganador del Oscar en 2020 es la demostración perfecta de ello. Esta historia te hará recordar la época en la que escoger qué peinado llevar era tu preocupación más grande. Y sin importar qué tan ordinario fuera, tus papás estaban ahí para apoyarte en una decisión que lo era todo en ese momento.

‘In a heartbeat’, Beth David and Esteban Bravo

Todos hemos sentido alguna vez ese tipo de amor que te vuelve loco en cuanto ves a la otra persona, y que te hace sentir que tu corazón va a salir volando del pecho. Y también podemos identificarnos con lo tímidos que podemos ser al mostrar nuestros sentimientos por miedo a que nos rompan el corazón. ‘In a heartbeat’ cuenta la historia de un chico que pasa por todo esto esperando tener un final feliz, porque al final, ¿cómo podremos conocer el amor verdadero si no nos arriesgamos?

‘Paperman’, Disney

Este clásico cortometraje no podía faltar en la lista. Desde su estreno en 2012, ‘Paperman’ nos robó el corazón. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor a primera vista derivado de un encuentro inesperado?. Revive esta romántica historia a través de Disney+ y vuelve a sentir la ilusión de encontrar a tu alma gemela y hacer todo lo que esté a tu alcance para no dejarla ir.

‘Happy Valentine’s Day’, The CGBros

En una secuencia retrospectiva en cámara lenta, este cortometraje creado por The CGBros plasma de una manera poética diferentes etapas del amor. Desde la chispa que existe entre dos extraños que se acaban de conocer, hasta el dolor que puede causar el amar tanto a una persona.