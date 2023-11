Qué hacer cerca de las estaciones de Brightline en West Palm Beach y Boca Ratón

Descubre experiencias del destino con facilidad y comodidad añadida en The Palm Beaches, Florida.

Inaugurada en septiembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando, la apertura de la estación de tren más nueva de Brightline ha hecho que los viajes multi ciudades desde Orlando al sureste de Florida sean más rápidos, accesibles y sin estrés, con viajes fáciles desde los tres aeropuertos principales (MCO, FLL y MIA) y entre destinos clave de Florida. Ahora los viajeros pueden dejar el volante en manos del operador ferroviario, relajarse y disfrutar del trayecto hasta su próximo destino. El trayecto de Orlando a The Palm Beaches dura dos horas, y el de Orlando a Miami, unas tres.

Al visitar The Palm Beaches, los viajeros pueden optar por explorar dos ciudades emblemáticas de Florida: West Palm Beach y Boca Ratón. De West Palm Beach a Boca Ratón hay menos de 30 minutos, lo que hace más factibles las excursiones de un día y más agradables los viajes rápidos. Incluir West Palm Beach y Boca Ratón en un itinerario de viaje por Florida es muy fácil con Brightline, ya que las estaciones están bien ubicadas, caminando o en coche de las zonas céntricas de los alrededores, con variedad de experiencias, algunas a pocos minutos de la estación de tren.

Aventurarse en la estación Brightline de West Palm Beach

Gastronomía

Al llegar a West Palm Beach, los visitantes pueden explorar las diversas experiencias de la zona circundante, que van desde notables restaurantes y cafés hasta atracciones culturales y tiendas. A tres minutos a pie de la estación, los visitantes encontrarán Clematis Street, un centro gastronómico y de entretenimiento que alberga docenas de populares restaurantes nuevos y clásicos, todos a 10 minutos a pie de la estación. También hay cafeterías a lo largo de la calle, como Subculture Coffee, que además es un lugar estupendo para tomarse fotos con uno de los murales más fotografiados en The Palm Beaches, obra del artista callejero brasileño Eduardo Kobra. Para los viajeros que quieran aprovechar al máximo su tiempo y probar tantos restaurantes como sea posible durante su visita, West Palm Beach Food Tours ofrece varias opciones de excursiones para elegir. Los viajeros deben tomar nota de los eventos semanales que se celebran en la zona. Si se encuentra en el destino un jueves por la noche, los visitantes pueden disfrutar de Clematis by Night y si visita el lugar durante un sábado por la mañana de octubre a abril, el West Palm Beach Green Market acoge a 125 vendedores locales que ofrecen alimentos frescos, productos de panadería, frutas y verduras al final de Clematis Street, cerca del paseo marítimo de West Palm Beach.

Cultura

Los entusiastas de la cultura tienen muchas opciones en la zona de West Palm Beach. Para representaciones teatrales, el Kravis Center for the Performing Arts (a 16 minutos a pie/tres minutos en coche), un teatro a gran escala, no defrauda con su impresionante programación anual. Dramaworks (a tres minutos a pie), un teatro íntimo que presenta producciones teatrales provocativas e intemporales y tiene cinco espectáculos programados para esta temporada. El Norton Museum of Art (a tres minutos en coche o 25 a pie) alberga una colección permanente de primera categoría, con más de 8.200 obras repartidas en cinco departamentos: Europeo, Americano, Chino, Contemporáneo y Fotografía. El Museo ofrece una experiencia de exploración al aire libre a través de su jardín, y cuenta también con un restaurante. Los Ann Norton Sculpture Gardens (a cinco minutos en coche) también esperan a los visitantes con más de 250 plantas tropicales y 100 esculturas y obras de arte diferentes.

De compras

Aquellos que deseen completar su vestuario durante su visita encontrarán varias zonas entre las que elegir, como The Square (a 9 minutos a pie/dos minutos en coche), un centro comercial, de diseño y arte, tanto interior como exterior, que ofrece más de 50 tiendas y restaurantes de marcas como H&M, Sunglass Hut y Urban Outfitters. Además, Tanger Outlets Palm Beach, que está a 10 minutos en coche, cuenta con 100 tiendas de marca, entre las que se incluyen las favoritas Saks Fifth Avenue OFF 5TH, Polo Ralph Lauren Factory Store, J. Crew Factory, Banana Republic Factory Store, Nike y Vera Bradley. Por último, a menos de 12 minutos en coche de la estación se encuentra Antique Row, con más de 50 tiendas que ofrecen una impresionante selección de antigüedades de los siglos XVII al XX, bellas artes y artes decorativas, muebles de época y modernos. City Girl Consignment, Palm Beach Vintage, D Brett Benson Inc – Vintage Jewelry y Dina C’s Fab & Funky Consignment son algunas de las tiendas de consignación más populares de la zona.

Información adicional

– Hay varios hoteles cerca de la estación para quienes deseen combinar su viaje con una estancia. Entre los hoteles cercanos, a 20 minutos a pie o a menos de 10 minutos en coche de la estación, se incluyen los siguientes: Canopy by Hilton West Palm Beach Downtown, Hilton West Palm Beach, Hotel Evernia, Hyatt Place West Palm Beach/Downtown, Residence Inn by Marriott West Palm Beach Downtown, The Ben – Autograph Collection, y West Palm Beach Marriott. Circuit Shuttle – un shuttle gratuito está disponible desde la estación a la mayoría de los sitios recién mencionados.

Explorando la estación de Boca Ratón

Artes

Al llegar a Boca Ratón a través de Brightline, hay varias atracciones de renombre y experiencias gastronómicas para disfrutar. La ciudad tiene de todo, desde museos, locales de música, centros comerciales y playas para llenar días de exploración. Los viajeros querrán añadir el Boca Raton Museum of Art a sus planes de viaje. Situado en Mizner Park, a sólo 10 minutos a pie o tres minutos en coche de la estación, este museo de 44.000 pies cuadrados exhibe su impresionante colección permanente y acoge exposiciones durante todo el año. A pocos pasos del Museo, los viajeros pueden disfrutar de eventos en directo y conciertos en el Anfiteatro del Mizner Park, que ha sido designado como uno de los 10 mejores espacios públicos de Estados Unidos.

De compras

Los visitantes que deseen ir de compras pueden quedarse más tiempo en Mizner Park o aventurarse a Royal Palm Place (18 minutos a pie/cinco minutos en coche), un pequeño centro comercial emblemático de la zona. Después, Town Center at Boca Raton (a 11 minutos en coche) le espera con más de 200 tiendas de lujo. También es uno de los centros comerciales más impresionantes de West Palm Beach.

Diversión familiar

Para quienes viajen con niños, Boca Ratón alberga varias atracciones familiares. Una de ellas es Boomers (a ocho minutos en coche), un parque de atracciones con minigolf, láser tag, coches de choque, juegos de arcade y mucho más. Además, Gumbo Limbo Nature Center (a nueve minutos en coche) es el lugar perfecto para que los visitantes aprendan sobre la naturaleza. Mientras que Boca Ice Fine Arts Center (a 14 minutos en coche) ofrece coches de choque sobre hielo cubiertos y patinaje sobre hielo. Es importante mencionar que Boca Ratón alberga varias playas y parques de playa. Red Reef Park (a nueve minutos en coche) y Spanish River Park (a 11 minutos en coche) son opciones maravillosas para quienes buscan una experiencia playera en el Estado del Sol.

Información adicional:

Los hoteles disponibles a menos de 10 minutos de la estación incluyen el Hyatt Place Boca Raton Downtown, The Boca Raton, y Waterstone Resort & Marina. Servicio de transporte de cortesía esta disponible tambien. llamado Circuit shuttle service, el servicio está disponible para ida e regreso a Mizner Park y Royal Palm Place sólo para usuarios de Brightline.

Para más información sobre West Palm Beach, Boca Ratón o The Palm Beaches, visite ThePalmBeaches.com.