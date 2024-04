¿Quién es la mujer que Danna amó en España?

Danna se encuentra promocionando su nuevo disco, Childstar, y mientras que unos lo consideran una obra maestra que marca una nueva era en la industria del pop en español, hay otros que lo tachan de básico y sin sentido.

Durante su tour de medios, la cantante mexicana fue invitada a El podcast del momento, conducido por Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona, donde hizo una fuerte confesión: cuando estuvo en España grabando Élite se enamoró de una mujer.

Lo triste de la historia es que contó que nunca tuvo el coraje de confesarle sus sentimientos a la misteriosa mujer y prefirió quedarse callada. Para sacar de su corazón lo que sentía decidió escribir una canción, que ahora forma parte de su nuevo material.

«En el disco hay una canción que se llama ‘Platónik’ que se la escribo a una chica de la cual yo me enamoré en España. Fue muy fuerte porque nunca se lo dije; entonces, esta es mi carta de amor a mi amor platónico», afirmó.

Ella podría ser la misteriosa mujer

“Fue un beso inocente, un juego diferente ¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más, y fuimos muy decentes. Se nota en tu mirada cómo miras mi espalda. Me dejas sin palabra’ y no puedo evitar Lo que pienso en mi cama”, así inicia “Platónik”.

Diversas teorías en X, Instagram y Tik Tok apuntan a que es Ester Expósito, actriz con quien trabajó en Élite. Danna le daba vida a Lucrecia y la española a Carla.

Las teorías cobran fuerza al escuchar el coro del tema, ya que rima con el nombre de Ester.

“No hay nadie como ella (Ella, ella). Sus labios son estrellas (ellas, ellas). No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no) que me muero por ella”, se le escucha cantar.

Crédito: Instagram

Además de que la actriz española ya reaccionó a la canción con un: uyyyyyyyy.



¿Tú qué opinas?