Estos son los 20 mejores restaurantes de México en toda la década

Este año, 50 Best partió de su ranking habitual para crear una lista única y retrospectiva que identifica los 100 mejores restaurantes de los últimos nueve años desde la concepción de los premios, y aunque el ganador de este año se lo llevó La Central, en Lima, Perú, nos dejaron una lista de los mejores restaurantes de México.

Con un ambiente melancólico y solemne se recordó cómo en los últimos 18 meses esta ha sido una de las industrias más golpeadas por la pandemia.

Por lo que además de recordar a todos los miembros perdidos durante este tiempo, también se incluyeron algunos de los participantes de las entregas pasadas, incluso si ahora están cerrados.

Por otro lado, el ranking 50 Best anunció una serie de premios especiales enfocados en aquellas personas y restaurantes que están ayudando a crear un cambio positivo y un futuro mejor.

En la categoría de Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention, otorgado a un chef que se haya reinventado a sí mismo o a su restaurante con éxito durante la pandemia, el chef mexicano Eduardo García, de Máximo Bistrot, se llevó el premio.

Esta presea es muy importante, pues es otorgada por el reconocimiento a su trabajo de parte de toda la comunidad restaurantera. ¡Muchas felicidades!

Sin más te dejamos la lista de los mejores restaurantes de México que aparecieron en el listado de los 50 Best:

Ciudad de México

85.- Dulce Patria

72.- MeroToro

35.- Nicos

33.- Máximo Bistrot

27.- Rosetta

12.- Sud 777

8.- Quintonil

5.- Pujol

Estado de México

44.- Amaranta

Oaxaca

63.- Casa Oaxaca

Jalisco

57.- La docena

32.- Alcalde

Baja California

95.- Deckmans

79.- Laja

62.- Manzanilla

40.- Corazón de Tierra

Quintana Roo

38.- Le Chique

Nuevo León

15.- Pangea

Otras de las menciones especiales dentro del evento organizado por 50 Best fueron los restaurantes Crudo en Oaxaca, compitiendo en la categoría One to Watch, y el restaurante Rosetta de la Ciudad de México en la categoría Art of Hospitality Award.

¿Ya conoces alguno de los 20 mejores restaurantes de México? ¿Cuál definitivamente crees que debería ser uno de los próximos contendientes?