Las hamburguesas más chubbies de la CDMX

No es por nada, pero encontrar la hamburguesa perfecta no es tarea fácil. No sólo se trata de la carne o el quesito americano derretido, también es súper importante el pan.

Aunque muchos creen que este platillo es originario de Estados Unidos, también se dice que fue creado en Hamburgo, Alemania. Sinceramente no me voy a meter en problemas, ya que mi fuerte no es la historia, así que pensemos en las hamburguesas ‘gringas’, de hecho éstas son consideradas como las más top del mundo.

Sin embargo, las famosas «Chubbies Buger» al estilo mexicano no le piden nada a las del país vecino, absolutamente nada, pues gracias al ingenio de sus creadores, en este lugar se crean las hamburguesas más exquisitas de la CDMX.

View this post on Instagram A post shared by Chubbies Burger (@chubbies_burger)

Las Chubbies Burger tienen lo que yo llamo el pan con el skincare perfecto. La carne es muy especial, ya que sus chefs estuvieron buscando por mucho tiempo la receta perfecta para que tu paladar carnívoro disfrutara de un sabor jugoso a través del método smash, el cual consiste en aplastar la carne en una prensa, por lo que como resultado obtendrá un mejor sabor.

View this post on Instagram A post shared by Chubbies Burger (@chubbies_burger)

View this post on Instagram A post shared by Chubbies Burger (@chubbies_burger)

El spot es diferente, ya que el concepto es totalmente dark kitchen, en español, la clásica ‘cocina fantasma’. Chubbies Burger no cuenta con un espacio físico para degustar las hamburguesas, es entrega a domicilio, o puedes ordenar tus hamburguesas y recogerlas en la colonia Roma.

Además de las hamburguesas deliciosas, te recomendamos las Chubbies fries, cubiertas con una mermelada de tocino que hará una explosión de estrella Michelin en tu paladar.

View this post on Instagram A post shared by Chubbies Burger (@chubbies_burger)

Para que no tengas pretextos de probarlas por aquello de la dieta, la buena noticia es que sólo dan servicio los fines de semana, aunque para los foodies no es tan buena noticia. Aquí te dejamos los horarios para que disfrutes de Netflix en compañía de una Chubbies Burger. Te recomendamos la especial doble con el aderezo especial y la clásica mermelada de tocino. ¡YES, PLEASE!

VIERNES: 4-10pm

SÁBADO: 12-8pm

DOMINGO: 12-6pm

Pedidos: 56 2090 5415