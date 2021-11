Los 6 relojes que son un regalo ideal

Tal vez lo más difícil de elegir en esta temporada repleta de intercambios y regalos navideños es encontrar algo que haga sentir al otro lo especial que es en nuestra vida, por eso te dejamos estas recomendaciones para encontrar el regalo ideal.

Pero no cualquier regalo, sino ese que te hará ganarte a tu jefe o podría ser tal vez para alguno de tus padres que no has visto en mucho tiempo, o para aquel mentor que te ayudó a sobrepasar un momento difícil en tu vida.

Para todos ellos, estos 6 relojes pueden ser el regalo ideal.

1.- Reloj Bulova Aerojet para hombre

Este reloj inspirado en los años 60 es ideal para aquel hombre que goza del lujo sin tener que mostrar excesivamente sus bienes personales; la elegancia y el lujo no siempre van de la mano, pero con este reloj simplemente no hay nada mejor.

Cuenta con movimiento Mecánico de Cuerda Automática de 3 manecillas y una subcarátula que indica cuando es de día o de noche.

La caja de este Bulova está hecha en acero inoxidable y tiene una carátula azul con efectos de rayo de sol que solo lo hacen más hermoso a los ojos, así como indicadores y manecillas en dorado.

La correa es de piel negra y tiene una resistencia al agua de hasta 30 metros, completamente un modelo diseñado para un James Bond.

2.- Reloj Citizen Stiletto Round unisex

Este reloj es el miembro más nuevo de la colección Citizen Stiletto y puede ser el regalo ideal para dama o caballero, ya que su diseño unisex presenta una caja asimétrica única para un estilo atrevido y moderno.

La caja y el brazalete de acero inoxidable en tono dorado se combinan con una esfera negra de dos manos, y la corona está cuidadosamente escondida dentro de la caja para una apariencia y sensación completamente impecables.

¿Lo mejor de todo? ¡También es un reloj Eco-Drive!, ya que se alimenta de manera sostenible por luz, y no por las usuales baterías.

3.- Reloj Diesel Mega Chief para hombre

Este reloj Diesel es el regalo ideal para todo aquel caballero de naturaleza confiada y fuerte, similar al de este mecanismo de la reconocida marca de lujo.

No cualquiera puede llevar este modelo grande y potente, ya que gracias a su color único refleja una personalidad que no sigue las reglas y prefiere abrirse camino siempre que sea posible.

¿Ya tienes a alguien en mente? Qué esperas para comprar este diseño para esa persona especial en tu vida.

4.- Reloj Puma Contour para mujer

Lanzada en 1948 en Alemania, Puma es una marca deportiva líder con la misión de ser «Forever Faster». Creando 70 años de productos rápidos para atletas rápidos, este mantra se trata de algo más que ser veloz.

Se trata del rendimiento en todos los niveles y el establecimiento de objetivos para seguir adelante. Con esto en mente, Puma apunta alto para lograr su objetivo de ser la marca deportiva más rápida del mundo.

Ofrece rendimiento y productos de estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como futbol, ​​carreras y entrenamiento, golf, deportes de motor y baloncesto, sin perder de vista el lujo.

Este reloj en color oro rosado es para la mujer moderna que no solo busca cumplir sus metas, sino también verse bella durante el proceso.

5.-Reloj Fossil Riley para mujer

¡Este modelo clásico tiene un diseño increíble! Sus 45 piedras brillantes incrustadas le dan una personalidad única en conjunto con su acabado en un sutil color rosa que lo hace visiblemente hermoso. Este podría ser el regalo ideal para agradecer a tu madre por todo lo que ha hecho por ti durante años.

Será el complemento perfecto para todos sus outfits, la ocasión es lo de menos, porque este reloj Fossil Riley será perfecto en cada momento.

Además de marcar la hora, te mantendrá informada del día de la semana y el mes en el que te encuentras, todo estará bajo tu control en el momento preciso.

6.- Reloj Michael Kors Everest para mujer

Probablemente hay pocas marcas de lujo tan deseadas por las mujeres como lo es Michael Kors, llevar un accesorio de ellos es simplemente un sueño que todas tenemos, por eso si estás buscando el regalo ideal para esa mujer de personalidad fuerte y decidida, este modelo es el indicado.

Gracias a su color y acabado es ideal para llevar con looks de colores neutros que no harán más que resaltar el increíble color de este mecanismo, que denota poder y extravagancia.

¿Qué opinas? ¿Ya tienes en mente a esa persona que recibirá el regalo ideal esta temporada?