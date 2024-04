Revive los mejores momentos de Coachella 2024

El festival Coachella 2024 ya inició, y como cada año nos está regalando momentos memorables dignos de recordar, como el dueto que hicieron Will Smith y J Balvin al cantar «Men In Black». ¡Fue toda una locura que el público amó!

Este primer fin de semana la música estuvo a cargo de artistas como Peso Pluma, Shakira, Lana del Rey, Tyler, The Creator, Blur, Ice Spice, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Suki Waterhouse, LE SSERAFIM y No Doubt, entre otros.

Si no tuviste oportunidad de ir o de disfrutarlo a la distancia, aquí te dejamos una lista de los mejores momentos de Coachella 2024.

El regreso de No Doubt

Casi una década después de su última actuación pública, la banda liderada por Gwen Stefani se reunió el sábado por la noche para interpretar algunos de sus mayores éxitos. Además invitaron a la cantante Olivia Rodrigo a que se uniera con ellos. No Doubt volverá al escenario de Coachella la próxima semana.

Lana del Rey y Billie Eilish unen sus voces

La cantante estadounidense de 38 años fue la reina de la noche. Tras una larga ausencia de este festival, apareció para demostrar que es una de las grandes y aunque tuvo varios invitados como Jon Batiste y Jack Antonoff, la que más sobresalió fue Billie Eilish. Ambas cantaron “Ocean Eyes” y “Video Games”, y el público enloqueció.

Taylor Swift canta (como público) su propia canción

La cantante acudió con su novio Travis Kelce para apoyar a su amigo Jack Antonoff, quien se presentó con su banda Bleachers. Estando ahí, la intérprete de “Style” aprovechó para disfrutar de más presentaciones, como la de la rapera Ice Spice, en la que cantó como parte del público el remix de “Karma”.

Travis Kelce and Taylor Swift at Coachella last night 🔥

pic.twitter.com/BVh0TIKXyK — NFL Retweet (@NFLRT) April 14, 2024

Suki Waterhouse revela el sexo de su bebé

La cantante, quien se acaba de convertir en madre junto al actor Robert Pattinson, por fin reveló el sexo de su bebé: ¡fue niña! «Me encantan las mujeres increíbles y he sido capaz de tener a mi propia pequeña mujer increíble y conocer al amor de mi vida», expresó. De su presentación destacó el cover que hizo de “Don’t Look Back in Anger”, de Oasis, que le dedicó a su pequeña.

México estuvo presente

Entre los mexicanos que se presentaron estuvo Peso Pluma, quien le rindió un tributo a cantantes como Chalino Sánchez, Jenni Rivera, Valentín Elizalde, Los Tucanes de Tijuana, Joan Sebastian, Sergio Vega y Ramón Ayala. También estuvieron presentes Son Rompe Pera y Kevin Kaarl.

Shakira anunció su nueva gira

Bizarrap invitó a la cantante colombiana para interpretar juntos su sesión #53 en vivo y la canción “La Fuerte”; además de que aprovechó el espacio para anunciar que en noviembre de este año iniciará su próxima gira mundial: Las mujeres ya no lloran.