¿Saúl “Canelo” Álvarez engañó a su esposa? Actriz cuenta su verdad

Desde el cuadrilátero hasta los momentos más íntimos de su vida personal, se dice que el campeón mundial de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez encontró en Fernanda Gómez no sólo una compañera de vida, sino un refugio de paz y estabilidad en medio de una carrera marcada por los reflectores y la presión mediática.

La historia de amor entre el pugilista y la modelo y empresaria mexicana ha capturado la atención del público, mostrando un vínculo que va más allá de los triunfos deportivos; sin embargo, esto podría cambiar a partir de las declaraciones de una actriz peruana.

Verónica Montes, quien vive en México desde hace tiempo, contó que el boxeador tapatío la buscó, pero que ella prefirió ignorarlo, ya que no se mete con hombres casados.

Fue en el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que la actriz de El Señor de los Cielos platicó que el boxeador le escribió por Instagram, red en la que cuenta con más de un millón de seguidores.

“Hola”, fue lo único que Saúl le escribió; sin, embargo, ella prefirió no responder su mensaje. “Lo que te puedo decir es que en este medio, estando en redes sociales como artista o no, te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, sobre todo yo jamás voy a responderle a un hombre casado”, afirmó la actriz.

Ante la respuesta, los conductores le mostraron su admiración y la calificaron como una “lady”; además, Verónica agregó que no es el único famoso que la ha buscado, pero dejó en claro que no está buscando a nadie en redes sociales.

“Yo no me atrevería a meterme en un matrimonio, eso es algo que no me gustaría que me lo hagan cuando me case; entonces, jamás lo haría”, reafirmó.

Así ha sido la relación del “Canelo” y Fernanda Gómez

La relación entre el “Canelo” y Fernanda comenzó de manera discreta hace varios años. Con el tiempo, su amor se fortaleció y, aunque ambos prefieren mantener su vida privada alejada del escándalo, han compartido algunos momentos significativos con sus seguidores a través de redes sociales.

En mayo de 2021 la pareja dio un paso importante al contraer matrimonio en una ceremonia íntima en la Catedral de Guadalajara, un evento que selló su compromiso ante sus seres queridos y que fue ampliamente celebrado por los fanáticos del boxeador.

Fernanda Gómez ha sido una presencia constante y un apoyo incondicional en la vida de Canelo. Madre de una hija, María Fernanda, la empresaria ha demostrado ser una figura clave en el equilibrio emocional del deportista.

A menudo la vemos en las peleas importantes, alentando a Canelo desde la primera fila y celebrando sus victorias con orgullo. Además de su rol como esposa y madre, Fernanda es una exitosa empresaria que ha sabido labrar su propio camino en el mundo de la moda y la belleza, gestionando su propio negocio de belleza y cuidado personal.