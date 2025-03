¿Se le subió la fama? Shakibecca ahora se siente más Shakira que la propia Shakira

Lo que comenzó como un sueño cumplido para Shakibecca, la imitadora más famosa de Shakira, ha terminado en polémica. Tras lograr caminar junto a su ídola durante el cuarto concierto de la colombiana en el Estadio GNP de la Ciudad de México, ahora las críticas la señalan de haberse “subido a un pedestal” y hasta de haberse olvidado de quienes la ayudaron a llegar hasta ahí.

Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, pasó de llorar por no poder acercarse a Shakira en el tercer concierto, a protagonizar uno de los momentos más virales al caminar junto a ella en el cuarto show. Su parecido físico, su melena idéntica y sus movimientos casi calcados de la estrella colombiana la catapultaron aún más en redes. Sin embargo, ahora aseguran que esta cercanía con Shakira cambió por completo su actitud.

Según los periodistas Flor Rubio, Gabo Cuevas y Analú Salazar, durante una charla en un pódcast de espectáculos, revelaron que Shakibecca “ya no es la misma” y que, tras alcanzar su sueño, se ha vuelto inaccesible para quienes la apoyaron desde el principio. El propio Gabo Cuevas contó que intentó contactarla para una entrevista y la respuesta que recibió fue decepcionante.

“No puedo hablar, perdí la voz”, fue la escueta respuesta de Shakibecca, quien ahora hasta cuenta con una asistente personal que también se negó a agendar la entrevista, limitándose a decir: “Te atendemos cuando podamos”.

¿El equipo de Venga la Alegría la pone en la mira?

Flor Rubio no dudó en recordar que fue precisamente el trabajo del equipo de Venga la Alegría y la nota de Gabo Cuevas lo que ayudó a que Shakibecca lograra caminar con Shakira.

“El trabajo que hicimos en Venga la Alegría fue determinante para que le dieran el acceso a Shakira. Ese fue su pase de entrada a poder caminar con Shakira, entonces ¿cómo no nos va a dar entrevista para cerrar la historia?”, expresó Flor Rubio.

Por su parte, Analú Salazar fue aún más dura en su crítica al asegurar que esa caminata junto a Shakira “le va a hacer cobrar más caro su trabajo como imitadora”, insinuando que Shakibecca está capitalizando su reciente fama.

El comportamiento de Shakibecca no solo ha causado molestias entre los periodistas, sino también entre los fans de Shakira. Algunos aseguran que la imitadora ha cruzado la línea entre admirar a la estrella y querer suplantarla. Durante su caminata con la cantante, se difundieron videos donde algunos asistentes del concierto gritaban “¡No eres ella!”, mostrando incomodidad por la forma en que Shakibecca parecía querer robar protagonismo.

Y es que en los videos se puede observar cómo, en algunos momentos, Shakibecca se adelantaba para caminar enfrente de la verdadera Shakira y ganar protagonismo.

“Me parece impresionante que normalicemos este tipo de conductas en las que una persona basa su vida en suplantar la identidad de otra”, fue uno de los comentarios que inundaron las redes sociales. Otros señalaron que incluso Shakira parecía incómoda al caminar junto a su doble.

¿Obsesión o pasión desbordada?

La relación de Shakibecca con Shakira ha sido una montaña rusa de emociones. Durante el tercer concierto, el equipo de producción impuso restricciones claras para evitar confusiones. Se le pidió que se vistiera de negro y que se mantuviera más alejada del escenario para evitar que los fans o incluso la propia Shakira se sintieran incómodos.

“Me dijeron que no podía estar muy cerca, que debía mantenerme más hacia atrás y en el medio, de manera que no me viera tanto”, confesó Shakibecca después de aquella decepcionante noche. Sin embargo, para el cuarto concierto, la situación cambió radicalmente y logró caminar junto a su ídola, momento que no ha dejado de presumir en sus redes sociales.

Mientras Shakibecca sigue recordando ese instante mágico en sus redes, las críticas sobre su actitud y su aparente distanciamiento de quienes la impulsaron siguen creciendo. Por ahora, la imitadora no ha respondido a las acusaciones, pero lo cierto es que su relación con el público y los medios parece estar en un punto de quiebre.