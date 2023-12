Selena Gomez defiende su relación con Benny Blanco; él la criticó en 2020

“Él es absolutamente todo en mi corazón. Me trata mejor que cualquier ser humano en este planeta», así definió Selena Gomez a su actual pareja Benny Blanco. Tras meses de rumores, ¡por fin! la cantante confirma que existe un romance entre ambos y lo hizo de una manera inesperada.

La cuenta de Instagram @selenagomezbr2.0, administrada por sus fans y que tiene más de 38 mil seguidores, compartió una serie de fotos de la feliz pareja. A Selena le pareció buena idea comentarlas, expresando lo que Benny representa para ella.

Sin embargo, sus fans le recordaron las declaraciones que hizo Benny sobre ella y le reclamaron el que no se esté valorando, augurando que la relación terminaría muy mal.

«Selena Gomez es una desesperada, lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones sólo para adquirir más fama», expresó Blanco en 2020.

Ante las críticas, la intérprete de “Love you like a love song” mostró su molestia y mandó un mensaje muy claro para todos: “Si realmente te importo, este es mi momento más feliz… No dejaré que tus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy tan harta. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no te quedes en mi vida», escribió.

Selena también comentó que se alejaría un tiempo de las redes sociales hasta que no tuviera algo que promocionar.

“Me iré de Insta por un tiempo hasta que tenga trabajo que promocionar. Defiendo lo que creo y no me avergüenzo de ello. Amo a mis fans más que a nada en este mundo”, aseguró.

¿Quién es Benny Blanco?

Su nombre completo es Benjamin Joseph Levin, tiene 35 años, nació el 8 de marzo de 1988 y es músico, cantautor y productor musical.

Su carrera comenzó a tener relevancia en la industria musical en 2007 por trabajar con la banda de rap alternativo Spank Rock. Aunque para él su primer éxito mainstream fue “Circus”, de Britney Spears. Blanco también trabajó en las canciones «I kissed a girl» y «Hot n cold», de Katy Perry, y en «Cannonball», de Lea Michele.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

En julio de 2018, Benny lanzó su canción debut como solista independiente, «Eastside», con Halsey y Khalid, en su propio sello Friends Keep Secrets en asociación con Interscope Records.

Se sabe que la pareja lleva conociéndose desde 2018, cuando trabajaron juntos en la canción «I Can’t Get Enough», en la que Gomez compartió créditos con J Balvin y Cardi B.