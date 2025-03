Selena Gomez vende anillo que le regaló Benny Blanco. Descubre el motivo

Los seguidores de Selena Gomez están viviendo un momento único. La cantante, de 32 años, decidió desprenderse de algunos de sus objetos más preciados como parte del lanzamiento de su esperado nuevo álbum I Said I Love You First, una producción en la que ha colaborado con su prometido, Benny Blanco.

“Como mi nuevo álbum con Benny trata sobre nuestro pasado, presente y futuro, pensé que sería divertido regalar algunos recuerdos ‘raros’ que he guardado a lo largo de los años”, anunció Gomez en Instagram.

El evento comenzó con un gesto inesperado: la venta de su anillo personalizado con la inicial “B”, el mismo que usó en diciembre de 2023 en su mano izquierda, poco después de confirmar su relación con el productor musical.

La joya, diseñada por Jacquie Aiche, cuenta con .44 quilates de diamantes pavé y en su momento fue valorada en $3,250 dólares. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gomez lo puso a la venta por tan solo $12 dólares. Como era de esperarse, el anillo desapareció del mercado en cuestión de minutos.

“Me pareció adecuado elegir algo que simboliza el inicio de nuestra relación”, se leía en la descripción del anillo en el sitio web oficial de la artista.

Un lanzamiento cargado de simbolismo

Aunque su colección de joyas sentimentales ahora tiene una pieza menos, Gomez todavía conserva la más importante: su impresionante anillo de compromiso. Blanco, de 37 años, le propuso matrimonio con un deslumbrante diamante marquise montado en un anillo de eternidad, una elección que tenía un significado especial para la cantante.

En una entrevista con Interview en febrero de 2025, Selena confesó que siempre soñó con este tipo de diamante desde su etapa de Good for You en 2015, lo que emocionó a muchos de sus seguidores, quienes recordaron la referencia a esa piedra en la letra de la canción.

Por su parte, Blanco reveló que originalmente el anillo era aún más llamativo, con enormes diamantes baguette en los costados. Sin embargo, decidió hacer un ajuste y ahora planea convertir esas piedras en un par de aretes para Selena.

El lanzamiento de I Said I Love You First, programado para el viernes 21 de marzo, es un hito en la carrera de Gomez y Blanco, ya que es el primer álbum en el que trabajan juntos como pareja.

Hasta ahora, el proyecto ha generado gran expectativa con sencillos como “Call Me When You Break Up”, junto a Gracie Abrams, y “Scared of Loving You”. Según un comunicado de prensa, el disco ofrece una “mirada única a su relación”, lo que ha despertado aún más la curiosidad de los fans.