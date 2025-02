Selena Gomez y Benny Blanco convierten su amor en música con ‘I Said I Love You First’

Lo que comenzó como una historia de amor ahora se transforma en melodía. Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su primer álbum en conjunto, I Said I Love You First, el próximo 21 de marzo de 2025. Este disco, que verá la luz bajo los sellos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records, será una carta abierta de su romance, un testimonio sonoro de su conexión.

Hace apenas unos meses Selena aseguró que no tenía planes de regresar a la música, enfocándose en su carrera como actriz tras su éxito en la serie Only Murders in the Building y en Emilia Pérez. Sin embargo, la cantante sorprendió a todos al revelar en Instagram que había “engañado” a sus fans y que el álbum ya estaba terminado.

“Siempre los engaño, chicos. Mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco sale el 21/03. Nuestra primera canción, Scared of Loving You, está disponible ahora en todas las plataformas. ¡No podemos esperar a compartir este proyecto especial con ustedes!”, escribió la estrella.

“Scared of Loving You”, una balada con el sello de Finneas

Coincidiendo con San Valentín, Selena y Benny estrenaron el primer sencillo del álbum, Scared of Loving You, una balada coescrita con el talentoso Finneas. La canción es un reflejo de la vulnerabilidad en el amor, con versos que exponen el miedo a perder a alguien que se ama profundamente:

“Porque no tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte… ¿Cómo podrían amarte tanto como yo?”

El tema viene acompañado de un videoclip íntimo donde la pareja comparte una tranquila mañana en la cama, capturando la esencia de su relación. La producción musical, con una base de guitarra melancólica pero esperanzadora, refuerza el tono nostálgico de la canción.

Un álbum que cuenta su historia de amor

Más que un simple proyecto musical, I Said I Love You First es un diario sonoro de la relación de Selena y Benny. Según el comunicado de prensa oficial, el álbum narrará desde sus vidas antes de conocerse hasta su romance actual y sus planes a futuro.

“Es el resultado directo de la comodidad que ambos sienten al trabajar juntos creativamente, permitiéndoles producir arte que refleje de manera auténtica sus experiencias”, señala el documento.

La química entre ambos en el estudio no es nueva. Su colaboración se remonta a Revival (2015) y I Can’t Get Enough (2019), pero este proyecto representa una nueva faceta, donde el amor es el hilo conductor de cada canción.