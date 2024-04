Shakira y Lucien Laviscount, ¿amor o amistad? Aquí te contamos todo

En su nueva canción «Puntería», Shakira canta “tú a mí no me convienes, pero en tu cama o la mía, todo a mí se me olvida…”, mientras que con ayuda de un arco le tira una flecha directo al corazón a un centauro, que es interpretado por el actor Lucien Laviscount. ¿El flechazo sobrepasó la ficción?

Desde que la cantante colombiana publicó en su cuenta de Instagram fotografías junto al actor para promocionar el lanzamiento de su nuevo disco, las redes enloquecieron de amor. “Afinando el tiro con Lucien Laviscount”, se podía leer, pero lo que parecía mero trabajo, ahora es algo más.

Laviscount es un actor franco-británico de 31 años conocido mundialmente por su papel de Alfie en la serie de Netflix Emily in Paris, que protagoniza Lily Collins.

Enloquecen Nueva York

Shakira ofreció un mega show en Times Square, a propósito del lanzamiento de su disco Las mujeres ya no lloran, en el que reunió más de 40 mil personas; sin embargo, la presencia que sobresalió fue la de Lucien.

De acuerdo con medios internacionales, después del concierto la colombiana se fue a cambiar de ropa y tuvo una cena con Laviscount en el famoso restaurante italiano Carbone. Ambos fueron vestidos completamente de negro.

También se sabe que llegaron juntos en el mismo carro y de una manera muy divertida y tranquilos, a pesar de la presencia de la prensa que quería capturar el momento y conocer más sobre esta relación.

¿Amor o amistad? ¿Tú qué opinas?