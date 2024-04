Shannen Doherty alista todo para cuando muera a causa del cáncer que padece

La lucha de Shannen Doherty contra el cáncer ha sido larga y dura, entre batallas y victorias, y aunque la esperanza ha estado presente, la actriz sabe que el final se acerca ya y se está preparando para el momento.

La actriz habla abiertamente de su enfermedad en su podcast Let’s Be Clear, tanto de los días buenos como de los malos. Y fue justo ahí donde compartió su más grande preocupación para cuando muera.

“Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles”, confesó.

Por lo que ahora se está deshaciendo de varias de sus cosas. “Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti, pero sabes que es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla”, explicó.

Shannen Doherty tiene cáncer de mama en etapa 4 y metástasis en el cerebro.

No quiere a todos en su funeral

Debido a su condición, Shannen Doherty reflexiona mucho sobre aquellos días en los que ya no estará y cómo le gustaría ser despedida. Por ejemplo, en enero dijo que hay muchas personas que no le gustaría que asistieran a su funeral.

“No puedo darte una lista de a quién no quiero porque es demasiado larga”, expresó y afirmó que le gustaría que fuera como “una fiesta de amor, no quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios esa perra ya está muerta’”.

Mientras ese día llega, la actriz ha tomado la decisión de recorrer el mundo junto con su madre con el dinero de la venta de sus cosas.

“No necesito esto, realmente no me trae ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir. Puedo construir recuerdos diferentes, puedo construir recuerdos con las personas que amo”, comentó.

Por ejemplo, hizo un viaje a Italia, donde visitó la Fontana de Trevi en Roma. “Ella tenía lágrimas en su rostro porque nunca pensó que vería eso”.