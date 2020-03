I LOVE DANCE se presenta en México

+Mas Label y EMPO presentan: I LOVE DANCE 2020

Después del éxito obtenido en 2019, el festival de música dance con los artistas que marcaron a toda una generación, apuesta todo en su segunda edición con una fiesta con destacados artistas de la música dance.

I LOVE DANCE transformará una vez más el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México para ofrecer una experiencia completa con los nuevos artistas e increíble producción el proximo 21 de marco 2020.

Durante la tan esperada segunda entrega del festival I LOVE DANCE traerá una energía completamente nueva a la ciudad con un línea giratoria de icónicos artistas de los años 90; Algunos nunca antes vistos en México. El line up para este concierto consta de la participación de: Vengaboys (Boom, Boom, Boom, Up and Down, We like to Party), Corona( Rythm Of The Night), Turbo B f. of. SNAP ( The power), Lasgo (Something, Alone, Surrender), Anne Lee (Two Times, Voices), Ian Van Dahl (Castles In The Sky), Mr President( Coco Jambo)